14:19 - | General director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y muerte de uniformado mientras conducía un taxi: Obviamente no quisiéramos que esta situación ocurriera, pero es una realidad que tenemos que hacernos cargo de ella , y para eso estamos trabajando, haciendo propuestas, presentando proyectos que de alguna manera den esa posibilidad, que los carabineros ya no tengan que estar cumpliendo algunas funciones extraordinarias para poder suplir sus necesidades personales y familiares.

14:00 - | Presidente Boric por Te Deum: "Son pocos los momentos en donde logramos tener una unidad férrea, yo creo que los colores de la bandera, ver la bandera colgando en todas partes, en diferentes ciudades, transversal a las clases sociales, en todos los sectores de nuestro país, a mí por lo menos me llena el pecho, me enorgullece muchísimo" #CooperativaContigo

12:10 - | Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago: "Chile no se acostumbra -y no se acostumbrará- a los descuartizados, los asesinatos a plena luz del día, a la muerte de jóvenes y niños. Chile no está acostumbrado a eso, no quiere eso" #CooperativaContigo