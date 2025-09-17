00:54 - | Según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan para este 20 de septiembre precipitaciones "débiles en la mañana" que "se incrementan en la tarde"

00:54 - | Los fonderos se muestran optimistas, reportando "cuentas alegres" y destacando el buen desempeño en ventas, lo que demuestra la alta demanda por los productos típicos.

00:53 - | Para los amantes de la gastronomía criolla, la Fonda Ñuñoa ofrece clásicos a precios competitivos. Se pueden encontrar terremotos a $4.000 pesos, anticuchos entre $8.000 y $10.000, empanadas a $4.000 y choripanes a $3.500.

00:53 - | Los asistentes, que año tras año vuelven al recinto, destacan el "buen ambiente" y los "buenos precios" como principales atractivos. "Nos encanta," comenta una de las participantes, mientras otro entusiasta invita a "bailar, a tomar y a pasarlo bien".

00:22 - | La Fonda Ñuñoa Corazón de Chile ha celebrado su tercera jornada con gran éxito, consolidándose como uno de los eventos imperdibles de estas Fiestas Patrias en el Parque Estadio Nacional. Este espacio al aire libre ofrece una variada propuesta que incluye desde la tradicional comida chilena y cervezas artesanales hasta juegos de feria y stands de emprendedores locales, todo acompañado de una robusta parrilla musical.

17:19 - | En cuanto a la situación de trabajadores/as a quienes no les correspondía trabajar en este día de feriado irrenunciable, a nivel país se presentaron 105 casos. La mayor cantidad se registró en la capital con 23 en la RM Poniente y 20 en la RM Oriente.

17:19 - | En las zonas Oriente y Poniente de la región Metropolitana se dieron las principales sanciones, con 7 y 10 fiscalizaciones, respectivamente, terminadas con multas. Le siguieron las regiones de O%u2019Higgins (6), Araucanía (6) y Los Lagos (5).

17:15 - | En tanto, respecto a los locales que no cerraron este jueves 18 de septiembre -que tiene carácter de feriado irrenunciable-, la DT arrojó multas por más de $63 millones a nivel país, tras un total de 56 fiscalizaciones que terminaron con sanciones.

17:14 - | En contraste, en las regiones de Maule, Ñuble, Los Ríos, Aysén, Magallanes y la zona oriente de la Metropolitana los procedimientos de fiscalización terminaron sin multas.

17:14 - | Le siguieron la región de Valparaíso (10 sanciones y multas por casi $30 millones) y la zona poniente de la región Metropolitana (8 sanciones, pero con $33 millones en multas).

17:14 - | Las regiones de Tarapacá y de Coquimbo fueron las zonas del país que registraron un mayor número de sanciones, con 11 cada una, y multas por poco más de $37 millones y $28 millones, respectivamente.

17:13 - | De 214 fiscalizaciones reportadas a nivel nacional, 64 terminaron con multas por un monto total de $183.898.575 (equivalente a 2.655 UTM).

17:13 - | La Dirección del Trabajo (DT) desplegó un programa de fiscalizaciones a buses interurbanos en todo Chile con el objetivo de resguardar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

Posterior al Te Deum, en La Moneda se realizó el tradicional Esquinazo con las autoridades de Gobierno, recibidas por el grupo folclórico Ventisquero. Ministra Camila Vallejo participó del esquinazo en La Moneda, junto al Presidente Gabriel Boric y autoridades de Gobierno. El grupo folclórico Ventisquero recibió a las y los ministros, quienes bailaron un pie de cueca para continuar con las celebraciones de Fiestas Patrias.

El Presidente Gabriel Boric calificó su último Te Deum Ecuménico como "un acto de unidad, respeto por nuestras tradiciones y un valioso llamado a pensar Chile en grande", según posteó en su cuenta de X.

Fiestas Patrias: Primer balance de carreteras arroja siete lesionados y un fallecido en accidentes viales

14:15 - | Alí Manouchehri, alcalde de Coquimbo, señaló que se encuentra conforme, "no solo por la gran cantidad de personas que ha venido, sino por tener la oportunidad de ver a gente feliz, disfrutando en familia, rompiendo un poco los estigmas de que La Pampilla es un lugar inseguro, sino más bien una fiesta familiar".

14:15 - | Primera jornada de la Fiesta de La Pampilla, en la Región de Coquimbo, reunió a más de 200.000 personas, que disfrutaron de la música urbana de Pablo Chill-e, Lucky Brown, Pablito Pesadilla, entre otros.

13:55 - | El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, subrayó que las fondas están "diseñadas para que haya máxima seguridad" y enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana para mantener la armonía.

13:54 - | En el ingreso al Parque O'Higgins, se han dispuesto controles de acceso que incluyen detectores de metales, filtrando cualquier elemento no permitido. Además, la presencia de Carabineros es notoria, con rondas constantes por todo el recinto

13:54 - | Los fonderos, quienes habían iniciado la jornada anterior a las 15:00 horas, se muestran optimistas. La expectativa es que la concurrencia aumente significativamente, especialmente durante hoy y mañana, "los días fuertes del 18", atrayendo a familias y grupos interesados en la gastronomía y el ambiente festivo.

13:50 - | La segunda jornada de las tradicionales Fondas del Parque O'Higgins se desarrolla con "total normalidad" y gran éxito, según reportan locatarios. Tras abrir sus puertas al mediodía, el recinto ha visto un flujo constante de visitantes, esperando incluso triplicar la asistencia del día anterior, considerado un "buen balance".

13:36 - | Presidente Boric tras Te Deum: Hago un llamado a la unidad nacional en el sentido más profundo del término. En el sentido de sentirnos parte de una misma comunidad, en donde forjamos juntos, tal como lo hicieron o empezaron a hacerlo en 1810, nuestro destino común.

13:36 - | Presidente Boric tras Te Deum: Creo que hemos superado momentos difíciles. Y este siendo nuestro último 18 de septiembre aquí en La Moneda, por lo menos en los cargos que tenemos hoy, creo que vale la pena sentirse orgulloso por lo logrado.

13:35 - | Presidente Boric tras Te Deum: Estoy profundamente orgulloso de la patria. Después de haberla recorrido del norte a sur, de haber conversado con la diversidad de Chile, estoy muy esperanzado en Chile y su destino.

13:35 - | Presidente Boric tras Te Deum: Recogiendo parte de las palabras del cardenal Chomali, creo que es súper importante que quienes vienen a futuro, particularmente en año de elecciones, tengan también esa perspectiva histórica, de que somos continuidad y que siempre es necesario el cambio para asegurar de alguna manera la continuidad.

13:10 - | Se realiza el tradicional esquinazo en el Palacio de La Moneda

13:09 - | José Antonio Kast tras Te Deum: Chomali nos hace un llamado a recuperar la educación y a trabajar en unidad para sacar a Chile de las emergencias que tenemos. También hizo un llamado a recuperar el concepto de la familia

12:59 - | Evelyn Matthei: Chomali hizo un llamado a que las personas que tenemos algún grado de responsabilidad cuidemos de los que están pasándolo mal. Es entender que muchas veces la violencia surge de la inequidad, de la desesperanza

12:58 - | Ministra Vallejo y palabras de Chomali sobre aborto y eutanasia: Es una diferencia que tenemos y que es conocida. No es nueva y nosotros creemos que esas palabras igual se hacen en el marco del respeto. Es un punto de vista de una fe que no comparte esos proyectos de ley y que reclama, obviamente, en el marco de un Estado laico ser escuchada

12:57 - | Ministra Vallejo tras Te Deum: Lo que está pasando en Gaza es algo que nos debe no solamente conmover, sino que indignar y también un llamado a frenar los fanatismos, frenar la violencia en cualquier parte del mundo que atente, insisto, contra esta dignidad humana.

12:50 - | Ministra Vallejo tras Te Deum: Quiero destacar las palabras de Chomali en el sentido de también poder, desde acá, desde nuestro país, desear la paz a nivel mundial (...) La mención a la situación de Gaza creo que hay que destacarla

12:37 - | Johannes Kaiser: Vamos a seguir defendiendo la vida en todas sus etapas y vamos a seguir, de todas maneras, impulsando una agenda de reconstrucción valórica. Creemos que en ese sentido estamos de acuerdo con lo que ha planteado el cardenal

12:37 - | Termina el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, ceremonia religiosa que este año cobró una especial relevancia al ser el último para el Presidente Gabriel Boric en el cargo

11:57 - | "No están los tiempos para otra cosa que no sea el amor, la cooperación y la generosidad", afirmó cardenal Chomali

11:54 - | Chomali: "Este no es tiempo de divisiones estériles, de polarizaciones, de cálculos mezquinos, sino de unidad en lo esencial: la defensa de la dignidad de cada persona, la búsqueda del bien común, la recuperación de la esperanza"

11:49 - | "Duele ver las largas listas de espera en los hospitales y servicios públicos, mientras quienes están llamados a servir a los conciudadanos usan licencias fraudulentas para viajar fuera del país", dijo cardenal Chomali

11:47 - | Chomali afirma que "el valor de la familia, la fe del pueblo, la solidaridad y la democracia manifestada en las elecciones, son la antesala firme y gloriosa de la paz social que nos llevará a la paz del corazón"

11:45 - | Chomali en el Te Deum: "Un buen cristiano siempre es un buen ciudadano. Una sociedad que se fundamenta en la dignidad de la persona, creada por Dios, es garantía de estabilidad y de respeto por los demás"

11:41 - | "Chile es un país laico, pero ello no significa que los creyentes tengamos que guardar silencio cuando nos vemos amenazados (...) sobre todo cuando se pretende aprobar leyes claramente injustas como el aborto y la eutanasia", afirmó Chomali

11:36 - | "A Franco, Jeannette, Marcos, Johannes, José Antonio, Eduardo, Evelyn y Harold, nuestros candidatos a la presidencia, los llamo a realizar su mejor esfuerzo por fortalecer la enseñanza en Chile", pidió cardenal Chomali

11:18 - | "La ignorancia es la causante de gran parte de los males que nos aquejan como sociedad, como la ausencia de diálogo, la violencia, el desprecio por la vida, la cultura de la cancelación, la corrupción y la frivolidad", dijo cardenal Chomali

10:58 - | El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, inicia el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias 2025

10:58 - | El Presidente Gabriel Boric, en compañía del ministro Álvaro Elizalde, va rumbo a la Catedral Metropolitana para participar de su último Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias

10:53 - | Presidente Boric previo al Te Deum: Es importante que nos queramos, que nos respetemos, que seamos capaces de conversar entre nosotros, de acoger la diversidad que existe en Chile. Puedo decir hoy, 18 de septiembre del 2025, que estoy profundamente orgulloso de mi país

10:50 - | Presidente Boric previo al Te Deum: Hay que ser conscientes de la importancia de la democracia, de poder decidir como pueblo respecto de nuestro propio destino y sentirnos parte de una misma sociedad, que es lo que nos une como chilenos, los símbolos patrios, sin lugar a dudas, estos colores que nos enorgullecen.

10:36 - | Presidente Boric previo al Te Deum: Espero que en la homilía, y no solo en la homilía, sino también en las celebraciones que se den a lo largo de todo el país, tengamos perspectiva histórica de qué es lo que significa la independencia de Chile

08:58 - | En cuanto a la oferta gastronómica, los precios se mantienen similares a los del año pasado. Un "terremoto" de medio litro se encuentra desde los $5.000 pesos, mientras que dos cervezas se ofrecen por el mismo valor. Los clásicos anticuchos están disponibles desde $8.000, y las empanadas y choripanes desde $4.000.

08:53 - | Las celebraciones de Fiestas Patrias 2025 en Santiago arrancaron con la apertura de dos de las fondas más esperadas: la Fonda Corazón de Chile en el Estadio Nacional y la Fonda Lady Inés en el Parque Inés de Suárez de Providencia. Ambos recintos prometen una experiencia festiva completa, acompañada de importantes medidas de seguridad y organización.

21:05 - | Más de 10.000 clientes quedaron sin suministro eléctrico en La Pintana, afectando diversas zonas de la comuna.

20:36 - | Puerto Montt busca prevenir accidentes con la campaña "Que septiembre no sea tu última vuelta".

20:35 - | Puerto Montt celebra con ocho fondas y seguridad especial, además de una "Fonda Móvil" entre el 21 y 24 de septiembre.

19:08 - | [En vivo] Subsecretaria Leitao por Fiestas Patrias: El llamado es al autocuidado #Cooperativa90

Subsecretaria Leitao por Fiestas Patrias: El llamado es al autocuidado. Subsecretaria Leitao por seguridad en fondas: Donde hay mayor cantidad de público siempre es atractivo para los delitos, por lo tanto, hay que fortalecer la presencia

18:51 - | Sin la participación de Kast, el Partido Republicano movilizó a dirigentes y simpatizantes en un "banderazo" nacional para marcar el inicio de su campaña.

18:30 - | Fonda en Ñuñoa: El alcalde Sebastián Sichel espera recibir alrededor de 20.000 personas diarias y enfatizó la seguridad, con una comisaría inaugurada en el lugar, 150 carabineros y personal municipal.

18:30 - | En Ñuñoa, la fonda "El Corazón de Chile" se presenta en el Parque Estadio Nacional con la ambición de ser la más grande del país. Abrirá sus puertas por la tarde, desde las 15:00 horas, con shows que se extienden hasta la 01:00 de la mañana, y las puertas cerrarán a las 02:00.

18:29 - | Fonda Lady Inés en Providencia: Se han realizado modificaciones para no perturbar a los vecinos del sector, incluyendo un aforo limitado a 15.000 personas diarias (antes 30.000) y un horario de cierre más temprano. El último show terminará a las 21:30 para que el parque esté despejado a las 22:00. También se cambió la disposición del escenario para mitigar ruidos.

18:28 - | Fonda Lady Inés en Providencia: El alcalde Jaime Bellolio destacó la inclusión de zonas de descanso techadas y áreas de calma para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que recibirán pulseras especiales. Se implementarán pulseras para mayores de 18 años para evitar la venta de alcohol a menores.

18:28 - | Después de 8 años de interrupción, la Fonda Lady Inés regresa al Parque Inés de Suárez en Providencia, celebrándose el 18, 19 y 20 de septiembre. Esta fonda, tradicionalmente familiar, abrirá a las 12 del mediodía y cerrará a las 22:00 horas, con un horario y aforo reducidos en comparación con años anteriores.

18:07 - | Un importante atochamiento vehicular se registra en la Ruta 68, en dirección a la costa, afectando principalmente la salida hacia María Pinto. El taco, que se extiende por al menos 2 kilómetros, es resultado de un accidente

14:02 - | Se aconseja no llevar a las mascotas a fondas, ramadas o conciertos. Estos espacios, diseñados para el entretenimiento humano, no son ambientes cómodos ni seguros para los animales de compañía debido a la gran cantidad de gente y los estímulos sonoros intensos. El estrés puede llevar a que se escapen, se pierdan o sufran ataques de ansiedad.

14:01 - | Recomendaciones para el consumidor: Ante la compra de productos típicos de la temporada, como chichas y pipeños, se enfatizó la importancia de adquirirlos en lugares que estén debidamente autorizados. Asimismo, instó a los consumidores a exigir el etiquetado que indique la procedencia de estos productos.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana ha realizado masivas fiscalizaciones en el marco de las Fiestas Patrias, con el objetivo de eliminar productos deteriorados del mercado y proteger a la ciudadanía. Seremi de Salud recomienda cómo comprar carne para evitar que esté descompuesta

13:54 - | Sin embargo, se informó que no habrá extensión de horarios del Metro, ni en Estadio Nacional ni en Parque O'Higgins. Por ello, las autoridades enfatizan la importancia de planificar el viaje de vuelta utilizando buses Red, taxis, Uber o designando un conductor, si se va a consumir alcohol.

13:54 - | El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, destacó la coordinación con el Directorio de Transporte Público Metropolitano y Metro para fortalecer el transporte, especialmente en horarios de mayor aglomeración y para la evacuación de eventos masivos.

13:53 - | La directora nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Natalia Riffo, informó que las fiscalizaciones se han intensificado en un 200% en comparación con una semana normal.

13:53 - | En cuanto al flujo vehicular, se espera que 1.089.000 vehículos salgan de la Región Metropolitana durante estos días.

13:53 - | "En el caso del Parque O'Higgins, la población flotante es aproximadamente 100.000 personas. En el caso de la Pampilla, es aproximadamente alrededor de 250.000. Y eso implica distribución de dotación adicional solo para esos servicios. Tenemos más de 1.100 carabineros", puntualizó Cordero.

13:52 - | Cordero informó que habrá "14 cuarteles temporales, ocho en la Región Metropolitana, dos en Coquimbo, dos en Valparaíso y dos en la Región de O'Higgins. La distribución está dada por aquellos lugares que tienen mayor flujo de personas".

13:52 - | "En regiones y en Santiago existe una dotación de carabineros adicional de aproximadamente 10.000 uniformados para los servicios específicamente vinculados a estas fiestas. Aproximadamente, hay programadas 277 fondas y 167 fiestas costumbristas%u201D" comentó el ministro Cordero.

Fiestas Patrias: Más de 614 mil vehículos ya salieron de Santiago