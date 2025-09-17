08:58 - | En cuanto a la oferta gastronómica, los precios se mantienen similares a los del año pasado. Un "terremoto" de medio litro se encuentra desde los $5.000 pesos, mientras que dos cervezas se ofrecen por el mismo valor. Los clásicos anticuchos están disponibles desde $8.000, y las empanadas y choripanes desde $4.000.

08:53 - | Las celebraciones de Fiestas Patrias 2025 en Santiago arrancaron con la apertura de dos de las fondas más esperadas: la Fonda Corazón de Chile en el Estadio Nacional y la Fonda Lady Inés en el Parque Inés de Suárez de Providencia. Ambos recintos prometen una experiencia festiva completa, acompañada de importantes medidas de seguridad y organización.

21:05 - | Más de 10.000 clientes quedaron sin suministro eléctrico en La Pintana, afectando diversas zonas de la comuna.

20:36 - | Puerto Montt busca prevenir accidentes con la campaña "Que septiembre no sea tu última vuelta".

20:35 - | Puerto Montt celebra con ocho fondas y seguridad especial, además de una "Fonda Móvil" entre el 21 y 24 de septiembre.

Subsecretaria Leitao por seguridad en fondas: Donde hay mayor cantidad de público siempre es atractivo para los delitos, por lo tanto, hay que fortalecer la presencia

18:51 - | Sin la participación de Kast, el Partido Republicano movilizó a dirigentes y simpatizantes en un "banderazo" nacional para marcar el inicio de su campaña.

18:30 - | Fonda en Ñuñoa: El alcalde Sebastián Sichel espera recibir alrededor de 20.000 personas diarias y enfatizó la seguridad, con una comisaría inaugurada en el lugar, 150 carabineros y personal municipal.

18:30 - | En Ñuñoa, la fonda "El Corazón de Chile" se presenta en el Parque Estadio Nacional con la ambición de ser la más grande del país. Abrirá sus puertas por la tarde, desde las 15:00 horas, con shows que se extienden hasta la 01:00 de la mañana, y las puertas cerrarán a las 02:00.

18:29 - | Fonda Lady Inés en Providencia: Se han realizado modificaciones para no perturbar a los vecinos del sector, incluyendo un aforo limitado a 15.000 personas diarias (antes 30.000) y un horario de cierre más temprano. El último show terminará a las 21:30 para que el parque esté despejado a las 22:00. También se cambió la disposición del escenario para mitigar ruidos.

18:28 - | Fonda Lady Inés en Providencia: El alcalde Jaime Bellolio destacó la inclusión de zonas de descanso techadas y áreas de calma para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que recibirán pulseras especiales. Se implementarán pulseras para mayores de 18 años para evitar la venta de alcohol a menores.

18:28 - | Después de 8 años de interrupción, la Fonda Lady Inés regresa al Parque Inés de Suárez en Providencia, celebrándose el 18, 19 y 20 de septiembre. Esta fonda, tradicionalmente familiar, abrirá a las 12 del mediodía y cerrará a las 22:00 horas, con un horario y aforo reducidos en comparación con años anteriores.

18:07 - | Un importante atochamiento vehicular se registra en la Ruta 68, en dirección a la costa, afectando principalmente la salida hacia María Pinto. El taco, que se extiende por al menos 2 kilómetros, es resultado de un accidente

14:02 - | Se aconseja no llevar a las mascotas a fondas, ramadas o conciertos. Estos espacios, diseñados para el entretenimiento humano, no son ambientes cómodos ni seguros para los animales de compañía debido a la gran cantidad de gente y los estímulos sonoros intensos. El estrés puede llevar a que se escapen, se pierdan o sufran ataques de ansiedad.

14:01 - | Recomendaciones para el consumidor: Ante la compra de productos típicos de la temporada, como chichas y pipeños, se enfatizó la importancia de adquirirlos en lugares que estén debidamente autorizados. Asimismo, instó a los consumidores a exigir el etiquetado que indique la procedencia de estos productos.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana ha realizado masivas fiscalizaciones en el marco de las Fiestas Patrias, con el objetivo de eliminar productos deteriorados del mercado y proteger a la ciudadanía.

13:54 - | Sin embargo, se informó que no habrá extensión de horarios del Metro, ni en Estadio Nacional ni en Parque O'Higgins. Por ello, las autoridades enfatizan la importancia de planificar el viaje de vuelta utilizando buses Red, taxis, Uber o designando un conductor, si se va a consumir alcohol.

13:54 - | El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, destacó la coordinación con el Directorio de Transporte Público Metropolitano y Metro para fortalecer el transporte, especialmente en horarios de mayor aglomeración y para la evacuación de eventos masivos.

13:53 - | La directora nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Natalia Riffo, informó que las fiscalizaciones se han intensificado en un 200% en comparación con una semana normal.

13:53 - | En cuanto al flujo vehicular, se espera que 1.089.000 vehículos salgan de la Región Metropolitana durante estos días.

13:53 - | "En el caso del Parque O'Higgins, la población flotante es aproximadamente 100.000 personas. En el caso de la Pampilla, es aproximadamente alrededor de 250.000. Y eso implica distribución de dotación adicional solo para esos servicios. Tenemos más de 1.100 carabineros", puntualizó Cordero.

13:52 - | Cordero informó que habrá "14 cuarteles temporales, ocho en la Región Metropolitana, dos en Coquimbo, dos en Valparaíso y dos en la Región de O'Higgins. La distribución está dada por aquellos lugares que tienen mayor flujo de personas".

13:52 - | "En regiones y en Santiago existe una dotación de carabineros adicional de aproximadamente 10.000 uniformados para los servicios específicamente vinculados a estas fiestas. Aproximadamente, hay programadas 277 fondas y 167 fiestas costumbristas%u201D" comentó el ministro Cordero.

Fiestas Patrias: Más de 614 mil vehículos ya salieron de Santiago