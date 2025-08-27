Gran Concepción: Alcaldes aprueban sugerencia del Gobierno de fondas hasta la medianoche

Alcaldes de la provincia de Concepción han recibido de buena manera la sugerencia del delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, para que las fondas y eventos masivos por Fiestas Patrias terminen a medianoche, tal como se ha decretado en las provincias de Arauco y Biobío, que están bajo estado de excepción.

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, fue claro en su decisión: "Cuando uno es autoridad, cuando uno es alcalde, tiene que velar por el resguardo y la seguridad de todos los habitantes y es por eso que mi decisión como alcalde es que las fondas y ramada en Coronel van a ser hasta las 12 de la noche".

Por su parte, el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, también se sumó a la iniciativa: "Nosotros vamos a acatar la sugerencia, pero también vamos a conversar por si algunos días, por ejemplo el mismo 18, tenemos que tener algún horario extendido", dijo, aludiendo a la escasez de Carabineros para resguardar la seguridad de la provincia.

Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, coincidió con sus colegas y calificó las 12 de la noche como una hora "razonable".

Así, todo indica que las comunas más grandes de la provincia de Concepción se acogerán a la sugerencia, y las fondas y eventos masivos terminarán a la medianoche, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar incidentes que puedan empañar las celebraciones patrias.