La última cueca de Gabriel Boric como Presidente en inauguración de fondas

Publicado:
Llévatelo:
El Presidente Gabriel Boric protagonizó por última vez la inauguración de las fondas en el Parque O'Higgins antes de terminar su mandato en marzo próximo.

El Mandatario bailó cueca con su pareja, Paula Carrasco tras recitar décimas en que aludió al cierre de su periodo en La Moneda.

