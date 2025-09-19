13:18 -
| Inicia su presentación el Grupo de Adiestramiento Canino de Carabinero junto a sus perritos #Cooperativa90
13:09 -
| Inicia su desfile la Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez Almagro #Cooperativa90
13:08 -
| Helicíoteros MH-60M Black Hawk y comandos de la FACh realizaron su presentación en la Parada Militar 2025 #Cooperativa90
13:00 -
| Las Fuerzas Especiales de la FACh inician su desfile por la elipse del Parque O'Higgins #Cooperativa90
12:52 -
| El escalón aéreo de la FACh inicia su presentación y sobrevuela el Parque O'Higgins con aeronaves F-5 y F-16 #Cooperativa90
12:46 -
| Este año hubo un protagonista especial que marcó la jornada: "Drako", un pastor belga malinois que, tras nueve años de servicio, se despide por última vez en la Parada Militar 2025
12:31 -
| Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones sobrevoló la elipse del Parque O'Higgins durante la Parada Militar 2025 #Cooperativa90
12:24 -
| En este momento comienza el desfile de la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo #Coooperativa90
12:13 -
| Inicia su presentación la La Escuela de Aviación "Capitán Manuel Ávalos Prado" de la Fuerza Aérea de Chile #Cooperativa90
12:09 -
| A esta hora desfilan los efectivos de la Armada de Chile en la Parada Militar 2025 #Cooperativa90
11:48 -
| Presidente Gabriel Boric autorizó oficialmente el inicio de la Gran Parada Militar 2025 #Cooperativa90
11:46 -
| Paracaidistas del Ejército realizaron su presentación y aterrizaron sobre la Elipse del Parque O'Higgins, frente a la atenta mirada del Presidente Gabriel Boric #Cooperativa90
11:30 -
| Ahora comienza el tradicional pie de cueca
11:17 -
| Cumpliendo las tradiciones, el Presidente Gabriel Boric brindó por las Fuerzas Armadas con el cacho de chicha
10:58 -
| A pocos minutos de comenzar la parada militar, el Presidente Gabriel Boric llegó hasta la elipse del Parque O'Higgins
10:11 -
| En esta oportunidad, se conmemoran los 215 años del Ejército y también los 60 años de la creación de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.
10:10 -
| El primer candidato presidencial en llegar al tradicional desfile fue Franco Parisi, del Partido de la Gente.
10:10 -
| El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ya se encuentra en el Parque O%u2019Higgins.
10:09 -
| Alrededor de 8.384 efectivos de las Fuerzas Armadas y también de Carabineros desfilarán este jueves, de ellos 1.846 son mujeres.
09:45 -
| Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad y el control de accesos para garantizar un desarrollo ordenado de la jornada.
09:44 -
| Como es tradición, el desfile estará acompañado por marchas militares y presentaciones de bandas instrumentales que dan solemnidad al acto.
09:44 -
| Se espera la participación de más de 8 mil efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros y la PDI, junto a destacamentos de unidades históricas y formaciones montadas.
09:44 -
| El desfile, el último del Presidente Gabriel Boric, rendirá homenaje a las Glorias del Ejército y congregará a miles de asistentes en el parque
09:43 -
| La tradicional Parada Militar se realizará hoy en el Parque O'Higgins de Santiago, marcando el punto culminante de las celebraciones de Fiestas Patrias.