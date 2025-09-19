Síguenos:
Tópicos: País | Festivos | Fiestas Patrias

Parada Militar 2025: Más de 8.000 efectivos desfilan en el Parque O'Higgins

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad y el control de accesos para garantizar un desarrollo ordenado de la jornada.

Una de las novedades fue la presentación de paracaidistas del Ejército, que aterrizaron sobre la elipse del Parque O'Higgins, frente a la atenta mirada del Presidente Gabriel Boric.

Parada Militar 2025: Más de 8.000 efectivos desfilan en el Parque O'Higgins
13:18 - | Inicia su presentación el Grupo de Adiestramiento Canino de Carabinero junto a sus perritos #Cooperativa90

13:09 - | Inicia su desfile la Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez Almagro #Cooperativa90

13:08 - | Helicíoteros MH-60M Black Hawk y comandos de la FACh realizaron su presentación en la Parada Militar 2025 #Cooperativa90

13:00 - | Las Fuerzas Especiales de la FACh inician su desfile por la elipse del Parque O'Higgins #Cooperativa90

12:52 - | El escalón aéreo de la FACh inicia su presentación y sobrevuela el Parque O'Higgins con aeronaves F-5 y F-16 #Cooperativa90

12:46 - | Este año hubo un protagonista especial que marcó la jornada: "Drako", un pastor belga malinois que, tras nueve años de servicio, se despide por última vez en la Parada Militar 2025

12:31 - | Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones sobrevoló la elipse del Parque O'Higgins durante la Parada Militar 2025 #Cooperativa90

12:24 - | En este momento comienza el desfile de la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo #Coooperativa90

12:13 - | Inicia su presentación la La Escuela de Aviación "Capitán Manuel Ávalos Prado" de la Fuerza Aérea de Chile #Cooperativa90

12:09 - | A esta hora desfilan los efectivos de la Armada de Chile en la Parada Militar 2025 #Cooperativa90

11:48 - | Presidente Gabriel Boric autorizó oficialmente el inicio de la Gran Parada Militar 2025 #Cooperativa90

11:46 - | Paracaidistas del Ejército realizaron su presentación y aterrizaron sobre la Elipse del Parque O'Higgins, frente a la atenta mirada del Presidente Gabriel Boric #Cooperativa90

11:30 - | Ahora comienza el tradicional pie de cueca

11:17 - | Cumpliendo las tradiciones, el Presidente Gabriel Boric brindó por las Fuerzas Armadas con el cacho de chicha

10:58 - | A pocos minutos de comenzar la parada militar, el Presidente Gabriel Boric llegó hasta la elipse del Parque O'Higgins

10:11 - | En esta oportunidad, se conmemoran los 215 años del Ejército y también los 60 años de la creación de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

10:10 - | El primer candidato presidencial en llegar al tradicional desfile fue Franco Parisi, del Partido de la Gente.

10:10 - | El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ya se encuentra en el Parque O%u2019Higgins.

10:09 - | Alrededor de 8.384 efectivos de las Fuerzas Armadas y también de Carabineros desfilarán este jueves, de ellos 1.846 son mujeres.

09:45 - | Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad y el control de accesos para garantizar un desarrollo ordenado de la jornada.

09:44 - | Como es tradición, el desfile estará acompañado por marchas militares y presentaciones de bandas instrumentales que dan solemnidad al acto.

09:44 - | Se espera la participación de más de 8 mil efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros y la PDI, junto a destacamentos de unidades históricas y formaciones montadas.

09:44 - | El desfile, el último del Presidente Gabriel Boric, rendirá homenaje a las Glorias del Ejército y congregará a miles de asistentes en el parque

09:43 - | La tradicional Parada Militar se realizará hoy en el Parque O'Higgins de Santiago, marcando el punto culminante de las celebraciones de Fiestas Patrias.

