13:18 - | Inicia su presentación el Grupo de Adiestramiento Canino de Carabinero junto a sus perritos #Cooperativa90

13:09 - | Inicia su desfile la Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez Almagro #Cooperativa90

13:08 - | Helicíoteros MH-60M Black Hawk y comandos de la FACh realizaron su presentación en la Parada Militar 2025 #Cooperativa90

13:00 - | Las Fuerzas Especiales de la FACh inician su desfile por la elipse del Parque O'Higgins #Cooperativa90

12:52 - | El escalón aéreo de la FACh inicia su presentación y sobrevuela el Parque O'Higgins con aeronaves F-5 y F-16 #Cooperativa90

12:46 - | Este año hubo un protagonista especial que marcó la jornada: "Drako", un pastor belga malinois que, tras nueve años de servicio, se despide por última vez en la Parada Militar 2025

12:31 - | Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones sobrevoló la elipse del Parque O'Higgins durante la Parada Militar 2025 #Cooperativa90

12:24 - | En este momento comienza el desfile de la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo #Coooperativa90

12:13 - | Inicia su presentación la La Escuela de Aviación "Capitán Manuel Ávalos Prado" de la Fuerza Aérea de Chile #Cooperativa90

12:09 - | A esta hora desfilan los efectivos de la Armada de Chile en la Parada Militar 2025 #Cooperativa90

11:48 - | Presidente Gabriel Boric autorizó oficialmente el inicio de la Gran Parada Militar 2025 #Cooperativa90

11:46 - | Paracaidistas del Ejército realizaron su presentación y aterrizaron sobre la Elipse del Parque O'Higgins, frente a la atenta mirada del Presidente Gabriel Boric #Cooperativa90

11:30 - | Ahora comienza el tradicional pie de cueca Al son de cuecas y tonadas interpretadas por el %u201CConjunto Folclórico Sentimiento Chileno%u201D inicia su presentación en la Elipse del Parque O%u2019Higgins el %u201CClub de Huasos y del Rodeo Chileno Gil Letelier%u201D en representación de los huasos de Chile. #215AñosDeHistoria #GloriasDelEjército%u2026 pic.twitter.com/Rsx7gN5AwJ — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) September 19, 2025

11:17 - | Cumpliendo las tradiciones, el Presidente Gabriel Boric brindó por las Fuerzas Armadas con el cacho de chicha

10:58 - | A pocos minutos de comenzar la parada militar, el Presidente Gabriel Boric llegó hasta la elipse del Parque O'Higgins

10:11 - | En esta oportunidad, se conmemoran los 215 años del Ejército y también los 60 años de la creación de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

10:10 - | El primer candidato presidencial en llegar al tradicional desfile fue Franco Parisi, del Partido de la Gente.

10:10 - | El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ya se encuentra en el Parque O%u2019Higgins.

10:09 - | Alrededor de 8.384 efectivos de las Fuerzas Armadas y también de Carabineros desfilarán este jueves, de ellos 1.846 son mujeres.

09:45 - | Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad y el control de accesos para garantizar un desarrollo ordenado de la jornada.

09:44 - | Como es tradición, el desfile estará acompañado por marchas militares y presentaciones de bandas instrumentales que dan solemnidad al acto.

09:44 - | Se espera la participación de más de 8 mil efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros y la PDI, junto a destacamentos de unidades históricas y formaciones montadas.

09:44 - | El desfile, el último del Presidente Gabriel Boric, rendirá homenaje a las Glorias del Ejército y congregará a miles de asistentes en el parque