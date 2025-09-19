10:11 - | En esta oportunidad, se conmemoran los 215 años del Ejército y también los 60 años de la creación de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

10:10 - | El primer candidato presidencial en llegar al tradicional desfile fue Franco Parisi, del Partido de la Gente.

10:10 - | El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ya se encuentra en el Parque O%u2019Higgins.

10:09 - | Alrededor de 8.384 efectivos de las Fuerzas Armadas y también de Carabineros desfilarán este jueves, de ellos 1.846 son mujeres.

09:45 - | Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad y el control de accesos para garantizar un desarrollo ordenado de la jornada.

09:44 - | Como es tradición, el desfile estará acompañado por marchas militares y presentaciones de bandas instrumentales que dan solemnidad al acto.

09:44 - | Se espera la participación de más de 8 mil efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros y la PDI, junto a destacamentos de unidades históricas y formaciones montadas.

09:44 - | El desfile, el último del Presidente Gabriel Boric, rendirá homenaje a las Glorias del Ejército y congregará a miles de asistentes en el parque