Uno de los momentos más esperado: El desfile de perros y cachorros policiales en la Parada Militar

Publicado:
Sin duda, uno de los momentos más esperados de la Parada Militar es el paso de los perros y cachorros de Carabineros que este año, nuevamente, se llevaron fuertes aplausos.

