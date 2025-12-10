Presidente Boric encabezó ceremonia de egreso de la Escuela Naval
El Presidente Gabriel Boric participó este miércoles de la ceremonia de egreso de 86 guardiamarinas de la Escuela Naval Arturo Prat, en la Región de Valparaíso, donde estuvo acompañado de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera.
