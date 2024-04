Alcalde de Cañete ante asesinato de tres carabineros: "Hay mucho temor en la zona"

"Hay mucho temor en la zona", aseguró el alcalde de Cañete, Jorge Radonich, al abordar este lunes el violento crimen contra tres carabineros registrado este fin de semana en su comuna.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal aseguró que los hechos de violencia en la comuna -previo a este violento crimen- "durante un tiempo bajaron y se podía viajar más tranquilos, pero nunca se eliminaron".

En esa línea, alertó que "con esto que ocurrió ahora, en realidad (la situación) es preocupante. He tenido dificultades hoy con los profesionales que nosotros tenemos: médicos, enfermeras y todo el equipo de salud, además de profesores, que están temerosos de ir al sector, que nos piden medidas de seguridad".

"Eso no está dentro de nuestras facultades", advirtió sobre esa opción Radonich, quien de todas maneras destacó que "en las reuniones (con autoridades) hemos pedido mayor vigilancia, que existan rondas más periódicas para que la gente se pueda desplazar y estar tranquilos. Hay mucho temor en la zona".

Respecto a los motivos de este crimen, el alcalde de Cañete evitó sospechar de algún grupo criminal que actúe en la zona, ya que "si no tengo seguridad de algo no lo puedo decir, yo vivo acá. Por lo tanto, esa pregunta es el Estado quien tiene que responder".

Aunque aseguró no haber recibido amenazas, la autoridad comunal advirtió que es mejor "ser cauteloso y no emitir un juicio que después me pueda arrepentir (...) menos plantear una hipótesis, porque si el Estado no tiene seguridad, ¿cómo podríamos emitir un juicio respecto de algo que todavía está en investigación?

DESCARTÓ OPCIÓN DE RESTITUIR PENA DE MUERTE

Radonich también analizó las declaraciones del gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, pidió al Ejecutivo patrocinar una iniciativa legal para restituir la pena de muerte contra quienes asesinen a policías, en marco del crimen de los carabineros en Cañete.

Ante esto, aseguró en Cooperativa que "si por ley se abolió, creo que es muy difícil que eso vuelva a ponerse en tabla y más aún cuando existen derechos humanos y convenios acá".

"Creo que eso no va a pasar", cerró el jefe comunal.