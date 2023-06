Días después de anunciar en redes sociales una campaña para dar en adopción a "Chelito", un perro sin familia que el viernes apareció en la Segunda Comisaría de Coquimbo, Carabineros informó que el cachorro se quedará a vivir con los funcionarios de la Tenencia de Tongoy, balneario perteneciente a la misma comuna. La institución no aclaró si ningún ciudadano accedió a hacerse cargo del can o si éste -fin de semana largo mediante- robó el corazón de los uniformados y, en definitiva, decidieron no separarse de él.

