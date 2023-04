Cordero Vega: El Gobierno no tiene como estrategia el veto ni ir al TC, sino sostener la racionalidad

El ministro de Justicia, Luis Cordero, planteó en Cooperativa que el Ejecutivo buscará "sostener la racionalidad" del debate de las reglas del uso de la fuerza por parte de Carabineros antes que recurrir al Tribunal Constitucional o a un veto presidencial.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Cordero indicó que "el Ejecutivo lo que dijo es que iba a tratar de precisar ese marco regulatorio en el Senado. Esa es la convicción con la cual ha actuado el Ejecutivo en el entendido que las policías necesitan reglas claras para el uso de la fuerza y es lo que en definitiva ayer la comisión rechazó".

"Ayer la Comisión en votación dividida incorporó dos normas que son una verdadera regresión en la legislación chilena. La primera que exime de responsabilidad penal al mando (...) que además contraviene abiertamente las normas de la Corte Penal Internacional que forman parte del derecho interno, y lo segundo que hizo la Comisión ayer, también en votación dividida es que acotó el delito de apremios ilegítimos", lamentó el ministro.

Cordero recordó que "se ha debatido en los últimos años en los casos de abuso policial y lo que hizo la Comisión ayer fue establecer una norma de exención de responsabilidad penal del mando, lo que tiene un efecto en los delitos de lesa humanidad y restringió los delitos de apremios ilegítimos, lo que tiene un impacto brutal en los casos de abuso policial".

"El gobierno no tiene como primera estrategia ir al Tribunal Constitucional, no tiene como estrategia el veto, el gobierno tiene como estrategia sostener la racionalidad de las reglas presentadas, y en segundo lugar, si no es así, presentar su proyecto de reglas del uso de la fuerza, que además estaba comprometido con el Congreso", comentó.

El titular de Justicia planteó que "el gobierno ha apostado al diálogo permanente, a la racionalidad en el contexto de ese diálogo (...) yo no conozco a ningún especialista que señale que legislar en estas condiciones sea bueno, regular en materia penal no es escribir un manifiesto político, tiene un impacto bien significativo en la vida de las personas y de las instituciones".

"Tenemos que apoyar a las policías, pero también permitirles condiciones operativas, que es lo que estaba haciendo el gobierno (...) ocupar una herramienta de esas características en un contexto adversarial puede terminar por comprometer severamente la eficacia de las policías", finalizó la autoridad.