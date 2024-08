Crimen de sargento en Teatro Caupolicán: Detienen a un carabinero por participar del tiroteo

Carabineros confirmó esta noche la detención de un carabinero por haber participado en el mortal tiroteo que terminó en el crimen del sargento segundo Rodrigo Puga, ocurrido en horas de la madrugada de este domingo en las afueras del Teatro Caupolicán.

Los primeros antecedentes señalaban que el sargento Puga había asistido, de franco, a un evento llamado "Fiesta Dame" en el recinto del centro de Santiago. En esas circunstancias, cuando estaba saliendo fue alcanzado por un disparo, percutado en el marco de una riña en que se enfrascaron dos grupos y derivó en una balacera.

Asimismo, la información preliminar que manejaba la institución apuntaba a que el uniformado fue una víctima "ajena" a la violenta gresca.

Sin embargo, con el correr de las horas se reveló que ambos carabineros, de la dotación de la Tercera Comisaría Santiago Central, "estaban efectuando labores de seguridad privada" en el lugar, informó el coronel Fernando Albornoz, jefe de la Prefectura Central.

"Las diligencias del personal institucional pudieron establecer fehacientemente que hubo participación del segundo carabinero (...) Y también es por su propia declaración, que lo configura como partícipe en el mismo lugar", sostuvo.

"No obstante, la confesión no aduce directamente a que él haya sido el autor material del disparo hacia el otro carabinero", aclaró, el coronel Albornoz, puntualizando que "es materia de investigación establecer si el armamento y los disparos que ejecuta son los que efectivamente dieron muerte al carabinero".

Lamentamos informar el sensible fallecimiento del Sargento 2º Rodrigo Hernán Puga Herrera, de dotación de la 3ª Comisaría Santiago Central, quien en calidad de franco recibió un disparo el cual le quitó la vida. Como Institución, con gran dolor, enviamos nuestro más sentido… pic.twitter.com/jJDpPhpaTw — Carabineros de Chile (@Carabdechile) August 25, 2024

TRABAJO PARALELO "IRREGULAR"

El coronel Albornoz, en la vocería desde Carabineros, precisó que el trabajo paralelo que mantenían los policías es una "irregularidad".

"Un carabinero, mientras se encuentre en servicio activo, no puede efectuar trabajos en el área de seguridad privada: pasa a ser una irregularidad, no obstante, no es un delito, (sino) es una falta grave, porque se aleja de la doctrina institucional".