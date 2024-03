Defensa de Yáñez cuestionó la "muy mala opinión" del ministro de Justicia

La defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuestionó la "muy mala opinión" del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien el fin de semana dijo que "esperaría que evaluara su renuncia antes" de ser formalizado, tal como hizo el ahora exjefe de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz.

Tras la salida, el viernes, de Muñoz, quien está siendo imputado este martes por la filtración de información confidencial, los focos se han posado sobre la permanencia de Yáñez, quien afrontará el próximo 7 de mayo la audiencia donde el Ministerio Público lo formalizará por su eventual responsabilidad de mando en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el marco del estallido social de 2019.

"Nos pareció una muy mala opinión personal del ministro de Justicia, porque además él tiene mucha lejanía con las actividades que son propias del Ministerio de Interior", replicó hoy el abogado Jorge Martínez, quien lleva la defensa del jefe de Carabineros.

El letrado confirmó a Cooperativa que la estrategia judicial no abogará por aplazar la formalización, sino anularla.

"Nosotros estamos buscando la nulidad de la formalización, no un aplazamiento. Esa es nuestra estrategia. Por eso cuando me hablan de medidas dilatorias, yo lo que estoy diciendo es que aquí hay una infracción grave del debido proceso. y lo que estoy haciendo es (intentar) anular una formalización inconstitucional e ilegal", expuso Martínez.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, considero en T13 que una eventual postergación de la audiencia generaría una sensación de "incertidumbre permanente".

Con todo, Martínez afirmó que Yáñez cuenta con el respaldo de La Moneda.

"Hasta donde yo sé y entiendo y se me ha transmitido, el general Yáñez cuenta con el pleno apoyo del Presidente de la República y de la ministra del Interior (Carolina Tohá), que son sus jefes directos", concluyó el jurista.

DEBATE POLÍTICO POR FUTURO DE YÁÑEZ

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la estrategia de defensa de Yáñez y planteó que el general debería dar un paso al costado para no distraer las labores de la institución.

"No se puede descontextualizar que estamos viviendo un tiempo de mucha autoexigencia y exigencia para que el Estado de Chile haga crecer sus capacidades para enfrentar con eficacia el crimen organizado", indicó el timonel PC.

En ese sentido, explicó que "yo creo que lo mejor es ganar tiempo, tomar nota de que no se trata de cualquier institución, y asumir correctamente, como corresponde. Si el día de mañana él no tiene ninguna responsabilidad, le ha hecho una gran contribución a la patria no gastando los tiempos de una institución, sino que concentrándose en lo que corresponde".

Por otro lado, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, apuntó que el futuro de Yáñez debe definirlo el Presidente Gabriel Boric, "él tiene las atribuciones, no puede seguir lavándose las manos".

"Si él (Presidente Boric) cree que tiene que renunciar (Ricardo Yáñez), que se lo pida, porque eso le corresponde a él, no al general. El general tiene que defenderse y tratar de demostrar su inocencia ante la Justicia. Esa es su responsabilidad. Quien debe decidir si sigue o no es el Presidente Boric. Pilato murió hace 2.000 años", planteó.