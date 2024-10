Diputado Labbé: A todas luces, la renuncia de Yáñez no fue voluntaria

El diputado Cristián Labbé (UDI) aseguró en El Primer Café de Cooperativa que, a pesar de las declaraciones del propio Ricardo Yáñez, su renuncia a la Dirección de Carabineros, ante su formalización por una causa del estallido social, "a todas luces no es voluntaria".

Para el gremialista, la salida del general (r) es otra señal "nefasta" del Ejecutivo en medio de la preocupación del país por el narcotráfico y la delincuencia, e incluso reconoció que "me cuesta creerle a este Gobierno" en lo que respecta a su compromiso con la seguridad.

"Todavía tiene ministros que usaban la polera de (el perro) Matapacos, y cuando el director general de Carabineros termina renunciando por las presiones del 'criterio Tohá', es porque finalmente este Gobierno deja instalado que ganó el perro Matapacos, perdió Carabineros, aunque el general director salga diciendo que esto es voluntario. A todas luces, esto no es voluntario", sentenció.

Como Yáñez sustentó su renuncia en que "jamás habría pensado ir en mi condición de general director" a la audiencia, que comenzó este martes, Labbé lo refutó argumentando que "si yo creo que soy inocente, voy vestido de uniforme, orgulloso (...) peleo por mi institución, mi honradez, mi libertad y mi inocencia".

"Eso es lo que debió pasar, porque la señal (por parte del Ejecutivo) es: 'director general, usted se saca el uniforme y va a defenderse a las buenas de dios'. Eso no corresponde", insistió el diputado.

FRVS REPUDIA "ASESINATO DE IMAGEN" DE YÁÑEZ

Desde el oficialismo, la timonel de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, admitió que desde su génesis, "he tenido una disonancia evidente con la 'doctrina Tohá'", a la cual se atribuye la renuncia de Yáñez, y que a la ministra del Interior le ha costado una acusación constitucional.

La dirigente está en desacuerdo "con que se separe a los altos dignatarios de un Gobierno porque un fiscal activa una causa", puesto que la formalización de cargos en curso "no es nada más que eso: es el derecho de una persona que está acusada", pero en este caso "se ha transformado en un antejuicio, un desprestigio y un asesinato de imagen evidente".

No obstante, aclaró que "esto no quiere decir que no me haga cargo de que en Chile hubo más de 1.200 personas severamente lesionadas en 2019, y hay que analizar si queremos o no reformar Carabineros. Yo creo que sí es necesario", particularmente en medio de este clima de inseguridad.