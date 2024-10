Estallido social: Tribunal impuso arraigo nacional a Yáñez, Rozas y Olate

Tras seis jornadas de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó arraigo nacional y firma quincenal para los generales en retiro de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, imputados por su presunta responsabilidad de mando en los delitos de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social.

El tribunal decretó estas medidas menos gravosas atendida la gravedad de los delitos, y la colaboración prestada en la causa por los jefes policiales de la época.

La Fiscalía Centro Norte justamente había solicitado aplicar tales cautelares, mientras que algunos de los querellantes pidieron la prisión preventiva, e incluso la prohibición de portar armas de fuego.

Terminada la audiencia este jueves, el persecutor que lleva la causa, Xavier Armendáriz, planteó que "al Ministerio Público le interesa dejar en claro que el tribunal ha recogido en su integridad la postura acusatoria".

"Es decir, que se trata de una investigación que efectivamente da cuenta de la comisión de los delitos de apremios ilegítimos, y de una actitud omisiva del mando respecto de ellos", subrayó el fiscal.

🔴 EN VIVO: 7º Juzgado de Garantía de Santiago decreta firma quincenal y arraigo nacional para los generales (r) de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, imputados por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. pic.twitter.com/VfRzfiIRFJ — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 17, 2024

Durante las réplicas expuestas ayer miércoles, el fiscal Armendáriz argumentó que, aunque Carabineros sí impartió instrucciones tendientes a evitar hechos de violencia policial tras el 18 de octubre, "no hubo esfuerzo" para fiscalizar el cumplimiento por parte de los uniformados.

"Nunca hemos dicho que no desarrollaron ninguna actividad, pero lo que interesa son otras: las realmente efectivas, idóneas, eficientes, mantenidas en el tiempo y supervisadas para que efectivamente impidieran la ulterior comisión de los apremios legítimos por los subordinados; o sea, no hubo este esfuerzo que constituye el núcleo de la imputación de los delitos de omisión", explicó ayer el persecutor.

El tribunal estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. Durante es periodo, los generales (r) deberán concurrir cada viernes por medio a dependencias de la Fiscalía para realizar la firma quincenal.

QUERELLANTE DESTACA HITO Y DEFENSA PIDE CAUTELA

Para la abogada querellante Karina Fernández, "lo más importante es que, a cinco años del estallido social, y de las numerosas víctimas como consecuencia del violento actuar policial, esta sentencia fortalece la idea de que existió un patrón, que hubo un conocimiento y una responsabilidad del alto mando, y nos parece que es histórico".

En la contraparte, Sergio Contreras, defensor del general (r) Olate, precisó que "efectivamente existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos, y presunciones fundadas en la participación".

Sin embargo, "aquí no se está discutiendo la culpabilidad o no, eso lo veremos en un juicio oral; en opinión del magistrado, se da por acreditado el delito y lo dice, pero no es que los delitos existan", zanjó el abogado.