General Yáñez: No se concibe una reforma institucional sin participación activa de Carabineros

En el marco del aniversario número 96 de Carabineros, el general director, Ricardo Yáñez, subrayó su disposición a iniciar un proceso de modernización de la policía, siempre y cuando éste cuente con la "participación activa" de la misma.

"No se concibe una reforma institucional sin la participación activa de Carabineros. Hoy no somos los mismos de ayer; el país, la sociedad y hasta la delincuencia han sufrido importantes cambios, y nos hemos adaptado a las nuevas realidades, entendiendo que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo más de lo mismo", reflexionó durante su discurso.

A la vez, señaló que para efectuar esas modificaciones, "necesitamos el compromiso real y concreto del resto de los actores relevantes del sistema de seguridad pública".

“Carabineros de Chile cumple hoy 96 años al servicio del país, resguardando la vida y seguridad de todos. Es un aniversario distintos, en el que no celebramos, sino que conmemoramos, pues hace poco despedimos a tres de los nuestros”, señaló el General Director Ricardo Yáñez. pic.twitter.com/vq0lZCnD6h — Carabineros de Chile (@Carabdechile) April 27, 2023

Otros puntos destacados de su ponencia -realizada de manera inédita en Puerto Montt- fueron las menciones a los últimos tres mártires de la institución, así como un agradecimiento al Presidente Gabriel Boric por su respaldo y la aprobación de la Ley Naín-Retamal.

Entre los presentes en la ceremonia están el propio Mandatario, la ministra del Interior, Carolina Tohá, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma y el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes.

Si bien Boric no intervino en el acto oficial, entregará un mensaje a los uniformados durante un cóctel privado, e incluso les hará un anuncio, del cual no hay información por el momento.