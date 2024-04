El director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, viajó esta madrugada hasta la Región del Biobío tras el crimen de tres funcionarios policiales que realizaban un patrullaje preventivo en la comuna de Cañete.

Yáñez, quien hoy debía encabezar la conmemoración del Día del Carabinero, enfatizó que "no puedo estar más dolido, más triste, con rabia, una rabia profunda"

"¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos siguen persiguiendo? ¿Por qué nos siguen atacando? ¿Por qué nos siguen generando tanto daño? Si solo lo que hacemos es tratar de contribuir a la paz de este país", fustigó.

El general enfatizó que "matar a un carabinero es matar el alma de Chile".

"No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio de la muerte de un carabinero y no uno, tres asesinados de forma cruel el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, esto no fue al azar. Basta ya y hasta cuando", remarcó.