Gobierno se querelló por homicidio contra Carabineros y descartó invocar ley antiterrorista

El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, informó que el Gobierno se querelló por homicidio en contra de Carabineros y descartó invocar la Ley Antiterrorista, esperando lograr que los responsables -aún sin detener- sean condenados a presidio perpetuo calificado.

Monsalve explicó que "nos gustaría presentar una querella por Ley Antiterrorista, pero esta no permitiría ser lo suficientemente eficaces en la investigación y tampoco permitiría poder aplicar las penas más altas".

En ese sentido, señaló que la querella que presentó el Gobierno alrededor del mediodía será por los delitos de homicidio contra carabineros, infracción de ley de armas y organización criminal.

"Quiero decir que esto permite, si logramos construir toda la evidencia para acreditar estos delitos, por lo bajo, implica cadena perpetua calificada. Por lo tanto, estamos aspirando a las condenas más altas", precisó.

El subsecretario enfatizó en que la investigación es de carácter reservado, sin embargo, detalló que son cuatro fiscales los que se encuentran en la indagatoria. Asimismo, indicó que habrá colaboración entre las Fiscalías del macrozona sur.

Monsalve confirmó que hubo una llamada de amenaza a la Comisaría de Cañete y que se tomaron las medidas correspondientes.

Al respecto del toque de queda, dijo que no hubo hechos de relevancia durante las 00:00 y 07:00 horas y que la medida está en evaluación para replicarlo en una nueva jornada.

El subsecretario Monsalve viajará a la Provincia de Arauco esta tarde donde espera reunirse con más autoridades.

TOHÁ: "LAS PENAS LLEGARÍAN HASTA LOS 50 AÑOS"

Mediante un punto de prensa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "quiero confirmar que hace poco rato se ingresó la querella del Ministerio del Interior contra los delitos que se cometieron acá, son múltiples delitos y están en los más graves que contempla nuestro ordenamiento jurídico".

"Es asociación criminal, homicidio contra carabinero en ejercicio en su cargo, porte ilegal de arma, robo con violencia e intimidación, y es incendio, que es uno de los delitos con mayores penas en Chile. Por el conjunto de estos delitos, las penas llegarían hasta los 50 años", agregó la secretaria de Estado.

Consultada respecto a por qué no se presentó una querella mediante la ley antiterrorista, Tohá respondió: "Porque la experiencia nos ha mostrado que esa ley no funciona. Cuando uno actúa con esa ley, no se obtienen condenas, ni siquiera formalizaciones, y por eso lo estamos tratando de cambiar".

"El Gobierno tiene un proyecto presentado que ya se aprobó en la Comisión de Constitución y que sería bien bueno que se le pusiera acelerador en esta etapa, porque sin duda necesitamos una ley antiterrorista que podamos usar en casos como este", sentenció la ministra.

"INVESTIGACIÓN SEXRETA QUE ABARCA 40 DÍAS"

La jefa del Ministerio Público en el Biobío, Marcela Cartagena, informó que "lo hemos explicado, desde ayer se decretó una investigación secreta que abarca los próximos 40 días. Los detalles de las diligencias de investigación que se están realizando no pueden ser reveladas".

"La propia Fiscalía del Biobío ha diseñado un equipo de trabajo con el objetivo de mantener 24/7 y de lunes a lunes a profesionales a cargo de las distintas diligencias que hay que realizar. Es así como hemos sumado a cuatro fiscales, algunos territoriales y otros especializados", agregó la persecutora.

"Hemos puesto bajo el marco de la Fiscalía de Análisis Criminal y los Equipos Contra el Crimen Organizado (ECOH) a este equipo de trabajo y gestores que nos van a poder apoyar en el desarrollo acelerado de las diligencias", concluyó.