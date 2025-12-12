INDH presenta querella por muerte de teniente de Carabineros al interior de cuartel en Pailahueque

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de La Araucanía presentó una acción judicial tras la muerte del teniente de Carabineros Robert Ruiz, de 35 años, ocurrida el pasado 15 de noviembre al interior del cuartel policial de Pailahueque, en la comuna de Ercilla.

El caso ha generado conmoción y dudas respecto a los protocolos internos, ya que el oficial fue encontrado fallecido con un impacto balístico en la cabeza.

El hecho ocurrió cuando el teniente Ruiz era investigado por la pérdida de un fusil, por lo que, a pesar de que ese día no estaba en servicio, fue obligado a permanecer en el recinto.

La abogada del INDH Pamela Nahuelcheo explicó que "según los antecedentes recopilados, el día 15 de noviembre el teniente se encontraba de franco, siendo citado a la unidad policial para participar en diligencias de investigación relacionadas con la desaparición de un fusil. Estuvo durante todo el día en la unidad policial bajo custodia de Carabineros y sin posibilidad de regresar a su domicilio".

La acción legal interpuesta por el organismo busca perseguir responsabilidades por el delito de "vejaciones injustas" que habrían derivado en la muerte del funcionario.

Paralelamente, la familia de Ruiz exige que los hechos sean aclarados con celeridad y se han sumado a una querella presentada previamente por un abogado particular.