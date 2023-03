Una carabinera reflexionó a través de redes sociales sobre el asesinato de la sargento Rita Olivares en Quilpué. La cabo primero Catherine Apablaza, que también es tiktoker, usó sus redes para enviar el potente mensaje. "Yo creo que ningún carabinero se levanta con la idea de ‘hoy tengo que matar a alguien’. Nos levantamos cada día, nos colocamos nuestro uniforme, porque ese uniforme es para personas valientes, no para los cobardes que critican detrás de un teléfono; no para esas feministas que dicen ‘la paca no es mi compañera’. La ‘paca’ es persona, la ‘paca’ es mamá, es hija, es esposa, es colega y valiente", dijo.

