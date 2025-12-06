Síguenos:
Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Peregrinos a Lo Vásquez "se están notando desde anoche", según Carabineros

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El santuario ubicado en la comuna de Casablanca espera recibir a más de 800 mil fieles el día lunes, con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción.

Peregrinos a Lo Vásquez
 ATON (referencial)

Quienes caminan por la Ruta 68 "no pueden andar por cualquier lado" y deben utilizar elementos de seguridad, enfatizó la policía.

El mayor Mario Laines, oficial de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, detalló el plan de contingencia implementado para este fin de semana largo ante la masiva peregrinación a Lo Vásquez y entregó una serie de recomendaciones para peatones y ciclistas que ya se desplazan por la Ruta 68.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el policía advirtió que la seguridad del evento también depende del comportamiento particular de sus asistentes: "Si bien es cierto que Carabineros va a estar desplegado principalmente en la Ruta 68, eso no indica que los peatones puedan andar por cualquier parte", enfatizó.

Laines explicó que, debido al corte de la ruta, "ya salió un número importante de peatones en dirección hacia Ló Vásquez, por lo que el avance de los peregrinos se está notando desde ayer en la noche".

Agregó que la organización del evento estima una participación cercana a 800 mil peregrinos, que se concentrarán "a partir del día lunes en la mañana".

"Se les invita a que usen la berma, ojalá con un chaleco reflectante, en la noche con algún equipo luminoso, donde puedan advertir su presencia", enfatizó el oficial.

El carabinero recordó que la prevención "está enfocada en tres actores, que son las diferentes instituciones que componen todo el sistema vial, el autocontrol y el control social, (en caso de que) detectemos que algún familiar está cometiendo alguna inconducta que pueda generar algún siniestro vial y tener consecuencias fatales".

