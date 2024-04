Yáñez evitó hablar de su formalización: "Estoy enfocado en los problemas de seguridad"

"Estoy enfocado en dar solución a los problemas de seguridad (...) falta mucho tiempo (para lo otro)", aseguró este martes el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al abordar la formalización en su contra por una eventual responsabilidad de mando en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante las manifestaciones ocurridas en el estallido social de 2019, fijada para el próximo 7 de mayo.

Tras participar de la inauguración de una nueva tenencia en La Pintana, la autoridad policial evitó profundizar sobre el proceso judicial que enfrenta y los rumores de una posible salida de la institución: "Respecto a los requerimientos que puedan hacer autoridades de otros poderes del Estado, no me puedo pronunciar. Respecto al tema judicial, la verdad que hay un equipo de abogados que está trabajando en ello y tampoco me voy a pronunciar", señaló.

"Estoy enfocado, créanme, hoy día, en (tener) más seguridad que creo que es lo que la gente, los vecinos y la comunidad quiere. El resto de las cosas irán pasando, tendrán sus tiempos y en sus momentos oportunos se informarán las cosas que tienen que informarse", puntualizó Yáñez.

En esta línea, reiteró que por ahora está "100% comprometido con la seguridad de mis compatriotas, con la seguridad de mis carabineros y por dar solución a los problemas de seguridad, que es la prioridad de los problemas que aquejan a todas las personas".

Respecto a una posible salida de su cargo antes de la formalización, el general director aseguró que tiene "hartas cosas más de que preocuparme durante este tiempo", entre ellas el aniversario institucional (27 de abril) y "un montón de proyectos en materia de seguridad que estamos sacando adelante, como la inauguración de la primera piedra de este cuartel (en La Pintana)".

"Por lo tanto, falta mucho para eso y ahora lo que hay que enfocarse es en lo que a la comunidad le interesa", aclaró el líder de Carabineros, que cerró asegurando que trabajará "hasta el último día, como lo he señalado siempre".