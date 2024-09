Yáñez intenta nuevo recurso de última hora para postergar su salida

La defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, una nueva carta de última hora que juega para postergar su renuncia del cargo ante su inminente formalización -por presunta omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social-, agendada para el martes 1 de octubre.

El recurso de la máxima autoridad de la policía uniformada se ingresó luego de haber sufrido dos reveses en dos días: el primero, del Séptimo Juzgado de Garantía de la ciudad, que rechazó su solicitud de aplazar la audiencia; y el segundo, por el Cuarto Juzgado de Garantía, que descartó un recurso de reposición.

El nuevo texto fue presentado ante la Corte el miércoles por el abogado Nicolás Oxman, quien pertenece al estudio jurídico de Jorge Martínez. Él representa a Yáñez en el caso, pero -señalan- padece una "enfermedad cardíaca" que le obliga a someterse a exámenes médicos hasta por 90 días.

En este sentido, el documento esgrime que el último fallo "ha sido expedido de forma ilegal y arbitraria, porque constituye una amenaza a la libertad personal del amparado".

Esto, pues "lo expone a enfrentar la audiencia de formalización y el debate de cautelares personales, asistido por un defensor que no conoce todos los antecedentes de la carpeta de investigación, toda vez que no ha podido contar con el debido tiempo para preparar" la cita, reza el escrito.

Además, plantea que los delitos que se le imputan a Yáñez "tienen pena de crimen, por lo que la defensa delegada, por motivo de enfermedad del defensor de confianza, debe contar con todos los antecedentes y del tiempo necesario para preparar la audiencia".

En paralelo, Martínez presentó un amparo profesional ante el Colegio de Abogados, recurso por el cual los afiliados recurren al Consejo General del organismo para representar actuaciones de autoridades que afectan o impiden "ilegítimamente" el ejercicio de la labor.

Se espera que la Corte de Apelaciones de Santiago revise la admisibilidad del recurso durante la mañana de este viernes, y expertos estiman poco probable que sea acogido.

Además de Yáñez, también serán formalizados el exdirector de Carabineros Mario Rozas y el exsubdirector Diego Olate, bajo los mismos cargos.

TOHÁ: TODO ESTÁ LIGADO A LA FECHA

La ministra del Interior, Carolina Tohá, evitó opinar sobre la estrategia de la defensa, pero condicionó la fecha de salida de Yáñez al día de su formalización, que el alto oficial ha buscado cambiar mediante distintas estrategias.

"Hay una fecha prevista de formalización y todo lo demás va a estar ligado a esa fecha", dijo la secretaria de Estado.

Sin embargo, "no depende de ninguna definición -que esté en manos del Ejecutivo- el destino de los recursos que se están discutiendo, que podrían modificar esa situación. No me corresponde a mí hacer comentarios sobre los elementos de la defensa de Yáñez", sostuvo.

Por otro lado, la abogada querellante del caso, Karinna Fernández, arremetió contra el "criterio Tohá" y fustigó que dicho criterio ha afectado el desarrollo de la causa y ha enfocado el trabajo de la defensa de aplazar la audiencia.

"Desde un análisis serio de los antecedentes, considero que varios de los aspectos que la defensa estratégicamente trata de crear para eludir la audiencia de formalización claramente se relacionan con el criterio Tohá", señaló.

"Esta idea de que una formalización sirva además para destituir (a algún cargo público o político) ha demostrado que no sólo involucra un atentado contra el valor público de la justicia en sí mismo, sino que lo único que ha realizado el general director a través de su defensa, y a pesar de su rango de autoridad, es eludir" ser formalizado, manifestó.