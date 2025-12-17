Caso Franco Vargas: Cuatro imputados en prisión preventiva por apremios ilegítimos

Cinco exfuncionarios del Ejército -cuatro exoficiales y un exsuboficial- fueron puestos en prisión preventiva y en arresto domiciliario total por el Juzgado de Garantía de Arica tras ser formalizados por el Ministerio Público por la muerte del soldado conscripto Franco Vargas, ocurrida durante una marcha de instrucción militar en Putre, Región de Arica y Parinacota.

Los cargos presentados por la Fiscalía incluyeron apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio -por la muerte del joven de 19 años-; lesiones gravísimas -por otros dos conscriptos que sufrieron amputaciones por infecciones-, y lesiones graves.

El tribunal determinó la prisión preventiva del teniente coronel Claudio Guajardo Pinochet, el teniente Bjorn Wohllk Araya, el subteniente Bastián Troncoso Jaque y el enfermero Manuel Zambrano González, al considerarlos garantes de las vida de los soldado y cuyo actuar -según el juez- significó un peligro para la seguridad de la sociedad.

En tanto, la Justicia consideró la colaboración del capitán Michael Fritz Gervasoni, cuyo relato permitió acreditar los apremios y vincularlos también a otros hechos, razón por la que se decretó su arresto domiciliario total.

La audiencia de formalización se realizó en dos jornadas, una de ocho horas el martes y otra este miércoles, de manera mixta, con imputados, abogados defensores y querellantes, participando de forma presencial y remota.

En ella, se presentaron fotografías del cuartel militar Pacollo, donde inició la marcha, y videos de la reconstitución de escena realizada en el altiplano, que incluyó el lugar donde se desplomó Vargas y su posterior traslado al centro de salud familiar de Putre donde, de acuerdo a testigos, habría llegado con signos vitales.

El fiscal Mario Carrera apuntó que "la muerte activa una respuesta de situaciones que venían ocurriendo en días anteriores". Además, enfatizó en la diferente entre "aporreos" y apremios ilegitimos.

Por su parte, el abogado de la madre de Vargas, Sebastián Andrade, señaló que hubo "incumplimiento de reglamentos, abuso de cargos".