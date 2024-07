Johannes Kaiser hizo llorar a la madre del fallecido conscripto Vargas

Un tenso momento se vivió este lunes durante la sesión de la comisión de la Cámara Baja que investiga la fatídica marcha de instrucción que realizó un grupo de conscriptos de la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco" en Putre, Región de Arica y Parinacota, donde uno de ellos -Franco Vargas, de 19 años- falleció y a otro debieron amputarle una mano.

En medio de su intervención, y en presencia de la madre del joven fallecido, Rommy Vargas, el diputado Johannes Kaiser (independiente, exrepublicano) planteó serias dudas sobre la responsabilidad del Ejército en el caso y especuló que el sedentarismo, las vacunas anticovid y el "consumo generalizado de drogas entre la juventud" pueden ser causas de los problemas de salud de quienes hoy cumplen el servicio militar.

"Aquí hay una serie de elementos que en la discusión no se han tomado en cuenta: uno, y es una pregunta general, ¿cuántos conscriptos habían fallecido antes en circunstancias similares? Esa es una pregunta que uno puede hacerse legítimamente, porque eso significaría que efectivamente habría sido la marcha o la decisión que se hubiese tomado la responsable del fallecimiento", comenzó diciendo el parlamentario.

Tras esto, Kaiser cuestionó: "¿Se ha hecho el chequeo del estado físico de todos los conscriptos? No nos equivoquemos, que ha cambiado el estado físico de los conscriptos que están llegando hoy en día a las Fuerzas Armadas en razón de una serie de situaciones que se dan en la vida civil: uno: mayor sedentarismo; dos, consumo de drogas, que está muy generalizado entre nuestra juventud".

Finalmente, el diputado teorizó con que las vacunas contra el Covid-19 pudieron haber detonado problemas cardíacos en los conscriptos: "Sabemos de otros países y de otros ejércitos que tenemos un número no menor de personas lesionadas, jóvenes lesionados, al miocardio en razón de las vacunas Covid", afirmó.

En ese momento, la diputada Claudia Mix (Comunes) interrumpió a Kaiser, mientras la madre del conscripto fallecido, Rommy Vargas, visiblemente molesta por los dichos del parlamentario, lo increpó y abandonó la sesión. Luego se la vio llorando indignada en los pasillos del Congreso.

En medio de la escena, Kaiser calificó la reacción como un "escándalo": "Me va a disculpar, pero yo tengo la palabra, diputada (Mix). Usted compórtese. Compórtese, estoy haciendo mis preguntas. Usted compórtese, a mí me interesa llegar a la verdad. Yo estoy haciendo una pregunta y ustedes están haciendo un escándalo. ¿Qué tienen que ocultar ustedes? Ustedes iniciaron una operación política aquí en contra del Ejército", espetó el parlamentario.

MADRE DEL CONSCRIPTO EVALÚA ACCIONES CONTRA KAISER

Posteriormente, en una rueda de prensa, Rommy Vargas tachó los dichos de Kaiser como una "bajeza asquerosa".

"Voy a dejar claro de que aquí no se va a permitir que a mi hijo se trate o se insinúe, aunque sea en lo mínimo, que consumía drogas, porque eso es totalmente falso; y no voy a permitir que la gente que quiere proteger a los militares en este caso tan grave de horrores, de maltratos, de abuso, que mi hijo perdió mi perdió la vida, hay otro niño que está con una amputación y un tercero que no sabemos qué problema tuvo, vengan a decir aquí que ahora la culpa es de los chicos y sobre todo que mi hijo sea por la droga", señaló la mujer.

"Yo sé, y lo voy a denunciar públicamente, que esto es un rumor que salió del regimiento, porque están desesperados los militares inventando de que ahora los chicos tienen una app o salen a comprar derechamente droga, porque quieren salvarse. No quieren asumir su responsabilidad por todo el daño que provocaron. Y que venga un diputado, además, sin siquiera tener una fuente fiable o tener algún examen para venir a decir que mi hijo podía ser consumidor de droga, no lo voy a permitir de nadie", enfatizó.

Y advirtió: "Voy a ver si puedo tomar alguna acción legal contra eso, porque él no puede venir aquí a llenarse la boca y menos en una comisión; venir a imponer esa mentira. Derechamente es un mentiroso. Además, votó en contra de la (constitución de esta) comisión. ¿Qué se viene a meter aquí, si a él no le interesa?", concluyó.

KAISER: "NO ES EL LUGAR PARA TENER PRESENTES LOS SENTIMIENTOS"

A su vez, Kaiser dijo a la prensa que "probablemente (la madre del conscripto) no entendió correctamente lo que planteé".

"Yo estaba hablando de los riesgos generales que se producen para aquellos que asumen la labor de defender la patria; es decir, los conscriptos, y esos riesgos, que son riesgos médicos, que son riesgos sociales, también de la mano de lo que es el cambio de hábitos de la juventud hoy en día, son riesgos que no solamente aplican en el caso de Franco, sino que aplican a toda la conscripción, a todos aquellos que son conscriptos en este momento. Por eso es que levanté el tema. ¿Para qué? Para que el Ejército respondiese si efectivamente se están haciendo cargo desde el punto de vista médico de esos nuevos riesgos", comentó.

En ese sentido, el exrepublicano aseguró que puede hacerse cargo "de lo que una tercera persona entiende en una situación emocional especial. Yo estaba en la comisión investigadora porque tengo dudas serias respecto de si se están asumiendo los riesgos de salud a los cuales están enfrentados los jóvenes que hoy en día hacen el servicio militar en comparación con los que lo hacían antes".

"No nos equivoquemos: desde 1974 está el regimiento arriba en Putre. Desde entonces, no ha habido ningún caso similar al que hemos tenido ahora y, si no han cambiado las condiciones de entrenamiento, de hecho, yo creo que las condiciones de entrenamiento son ahora menos duras de lo que eran el 74 o en los 80, y, sin embargo, tú tienes una situación médica de este tipo, entonces yo me pregunto: ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las explicaciones para esto? ¿Se están tomando las medidas que corresponden?", añadió.

Finalmente, Kaiser recalcó que "una comisión investigadora no es un lugar en el cual uno puede estar permanentemente teniendo presentes los sentimientos de una persona especial. Aquí estamos tratando de descubrir qué es lo que pasa y especialmente de impedir que se repita y, si no vamos a hacer las preguntas que corresponden, bueno, entonces, ¿para qué sirve la comisión investigadora? Ese es el mínimo que les debemos a nuestros conscriptos: que puedan hacer su servicio militar seguros".

PRESIDENTE DE COMISIÓN LLAMA AL ORDEN Y ADVIERTE "SANCIONES MÁS FUERTES"

Frente al incidente, el presidente de la comisión, Luis Malla (Partido Liberal), llamó al orden.

Momentos después, el legislador advirtió que en sesiones posteriores "no vamos a permitir que se concluya respecto de la salud, de la personalidad o de cualquier otra cosa de la vida personal del conscripto que falleció Franco Vargas o de cualquier otro conscripto" y "vamos a tomar medidas disciplinarias aún más fuertes que el llamado al orden si esto se repite".

"Le hago un llamado a los colegas a que tomen la seriedad del caso, que busquemos la verdad y que no busquemos establecer ciertas presunciones que no existen; por ejemplo, una de las de la presunciones que se hicieron en este sentido fue que esta comisión tenía un objetivo político y no es así. (...) No fue para tomar esto de una forma política, sino más bien para establecer la verdad y darle la tranquilidad a la familia de que por lo menos un poder del Estado se estaba haciendo cargo de algo que los otros poderes del Estado no se estaban haciendo cargo, como lo era en su momento la justicia, que hoy día está trabajando", subrayó Malla.

"Cada vez que exista una falta de orden de este tipo, con conclusiones como las que escuchamos hoy día de varios diputados, no solo de uno de ellos, voy a tomar acciones más complejas, más concretas y con sanciones aún más fuertes de las que tomé hoy día, que fueron sanciones del llamado al orden", avisó.

Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano afirmó que "la estrechez de corazón" de Kaiser "no tiene límites".