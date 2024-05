Mamá de conscripto fallecido afirma que compañeros le contaron golpiza de un capitán

Romy Vargas, la madre del conscripto Franco Vargas, quien murió el sábado 27 de abril tras una marcha de instrucción en Putre, afirma que los compañeros de éste le contaron que fue asesinado a golpes por un capitán del Ejército.

Vargas, de 19 años, cumplía el servicio militar en la Brigada Motorizada N° 24 "Huamachuco", en la Región de Arica y Parinacota, cuando perdió la vida, presuntamente debido a problemas respiratorios.

"Me comentaron que a Franco se le rompió una cantimplora, que le avisó a su superior y le dijeron que tenía que seguir solamente, y él empezó a manifestar que tenía mucho frío y vino un capitán y lo golpeó, y empezó a decirle que era un 'maricón', que no lo quería vivo, que lo quería muerto, y siguió pegándole", señaló Romy Vargas en diálogo con Cooperativa.

"Cuando él (Franco) se desmayó y despertó -creo que se desmayó como dos veces-, después este tipo dijo: 'Noo, ya muérete', y empezó a pegarle, y cuando mi hijo murió dijo: 'Un pelao menos', así de crueles fueron", agregó la mujer, a partir de los testimonios que dice haber recogido de los testigos.

"NO ME QUIEREN DAR LA CARA"

Añadió que la institución castrense no se ha comunicado con ella y, más bien, "se han encargado de desmentir todos los testimonios de los niños que presenciaron la tortura y muerte de mi hijo; no se me han acercado en ningún momento para darme la cara, nada".

Romy Vargas afirma que a los altos mandos de la institución "se les salió (la situación) de las manos y no saben qué hacer, y son viles cobardes porque no me quieren dar la cara, y hay otras cosas que los niños están sufriendo, que se quieren volver a casa y no se los permiten, entonces, no sé qué tanto esconden; no sé por qué esconden la verdad".

"Los niños están ahí con varios problemas: hay uno que perdió su mano y otro que se va tener que dializar por toda la vida... Algo pasó en esa marcha, estos tipos querían que pasara una tragedia... ¿Cómo es posible, no aprendieron nada de Antuco?", expresó.

LA VERSIÓN DEL EJÉRCITO

El relato de esta madre se contrapone con la postura que sostiene el Ejército respecto al caso: el viernes el general Rodrigo Pino, jefe del Estado Mayor del Ejército, puso en duda la presunta agresión al conscripto Vargas, al señalar que en la institución castrense "los maltratos físicos a los soldados están prohibidos, no son aceptados", y que los antecedentes relatados todavía no cuentan con una "comprobación" efectiva.

Romy Vargas adelantó que, junto su abogado, interpondrá "una demanda civil para que me expliquen y me den la cara, y un informe detallado lo que pasó ese día, porque no me lo quieren dar".

"Ellos se escudan diciendo que está todo en Fiscalía Militar, y con mi abogado pondremos una demanda penal, porque estos asesinos -porque fueron todos- tienen que pagar: el comandante o general Sebastián Silva está encubriendo todo esto, y eso no puede ser", sentenció.