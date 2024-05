SML descartó participación de terceros en el deceso del conscripto Vargas

En las últimas horas se dieron a conocer nuevos antecedentes en el caso de Franco Vargas (19), conscripto que falleció durante un entrenamiento militar en Putre, ya que el informe tanatológico emitido por el Servicio Médico Legal (SML) descartó la participación de terceras personas en su deceso.

Los peritajes establecieron que el joven -perteneciente a la Brigada Motorizada N° 24 "Huamachuco"- falleció a causa de una muerte súbita a raíz de problemas cardiacos.

Asimismo, el documento descarta la presencia de traumatismos o de lesiones en el cuerpo del joven conscripto.

Romy Vargas afirmó que la información del SML se le había comunicado desde el comienzo y manifestó desconfianza al respecto.

A raíz de lo anterior, la madre del soldado aseguró en redes sociales que ha "exigido una segunda autopsia (...) sin militares presentes".

Les aclaro y desde el momento 1 les he dicho que el SML nos había dicho que era muerte súbita falla al miocardio…por eso he exigido una segunda autopsia!! Por favor no me acosen llamando con algo que ya les he dicho y vuelvo a pedir 2da autopsia sin militares presentes https://t.co/NoXjiV3Xuj