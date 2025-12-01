Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.8°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuadrilla Halcones llegó al Festival Aéreo de Rancagua

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) se presentó con gran éxito el domingo 30 de noviembre en el Festival Aéreo de Rancagua, evento organizado por el club aéreo local y que congregó a una gran cantidad de asistentes.

En la jornada, Halcones realizó una serie de maniobras acrobáticas de alta precisión, en medio de su agenda anual de despliegues en regiones y que refleja el exigente entrenamiento a que está sometido el grupo de pilotos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados