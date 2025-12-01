Escuadrilla Halcones llegó al Festival Aéreo de Rancagua
La Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) se presentó con gran éxito el domingo 30 de noviembre en el Festival Aéreo de Rancagua, evento organizado por el club aéreo local y que congregó a una gran cantidad de asistentes.
En la jornada, Halcones realizó una serie de maniobras acrobáticas de alta precisión, en medio de su agenda anual de despliegues en regiones y que refleja el exigente entrenamiento a que está sometido el grupo de pilotos.
