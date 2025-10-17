Helicóptero FACh fue hallado con tres sobrevivientes y un fallecido

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) informó que se ubicó el helicóptero MH-60M Black-Hawk que se encontraba desaparecido desde la noche del jueves en el sector de Campos de Hielo Sur, Región de Aysén.

El helicóptero, perteneciente al Grupo de Aviación N°9, realizaba una patrulla rutinaria en los alrededores de refugio Eduardo García Soto, cuando se le perdió el contacto, por lo que la FACh activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate.

Esta emergencia ocurrió en el marco de la campaña "Campos de Hielo 2025", iniciada por la entidad en octubre, que consiste en realizar entrenamientos en condiciones climáticas extremas, como preparación para la futura campaña científica-polar Glaciar Unión, y un operativo médico y dental en Villa O'Higgins.

Según el comunicado que la institución publicó hoy viernes, esta mañana "la aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido".

Aeronaves y los comandos PARASAR (Paracaidistas de Búsqueda, Salvamento y Rescate) están desplegados para las labores de rescate, y a su vez, personal de la FACh está "brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros camaradas accidentados".

"Finalmente, la Fuerza Aérea de Chile reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública, por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles", cierra el escrito.