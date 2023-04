General Iturriaga y el estallido: "Suponíamos una organización detrás, pero no teníamos evidencia"

El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, reconoció que durante el estallido social -momento en que se desempeñó como jefe de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana- no existió inteligencia para comprobar la existencia de una eventual organización detrás de las protestas.

Iturriaga declaró ante la fiscal Ximena Chong, que investiga eventuales delitos de lesa humanidad durante la crisis, el pasado lunes 3 de abril. Según publicó La Tercera, el militar recordó que, tras ser designado en el puesto el 19 de octubre de 2019, fue convocado a La Moneda, donde "el Presidente (Piñera) fue muy escueto: habló unos 10 minutos, hizo, de alguna manera, un análisis de lo que estaba ocurriendo, por qué había llegado a esa decisión"

"Que esta alteración al orden público había venido en aumento durante la semana y ese día el hecho del incendio en el edificio Enel lo había alarmado y había sido el punto de quiebre en la gravedad que analizaba. Esa gravedad era compartida con la intendenta (Karla Rubilar), Ministerio del Interior, y él había llegado a la convicción de que era necesario decretar el Estado de Excepción, con todo lo que significaba, que era primera vez desde el 90", continuó.

"Fue complejo tomar esa decisión, porque era difícil saber el punto exacto de si estaban realmente sobrepasados los carabineros o no. Recuerdo bien que después de hacer todo este análisis y explicar las atribuciones que tenía por ley, (el Presidente) reconoce que es muy difícil la tarea que me está asignado, porque comprendiendo la labor primaria del Ejército, que no es el Orden Público, y que Carabineros estaba sobrepasado. Entiende que es algo muy difícil lo que me encargaba que era retomar el orden público y al mismo tiempo respetar los DD. HH, que es difícil este balance de imponer el orden y por otro lado respetar la ley", añadió.

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso"

Chong también interrogó a Iturriaga sobre la frase del Presidente Piñera: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso", la que según el exministro Andrés Chadwick surgió de forma "espontánea" por parte del Mandatario.

"¿Se evaluó con usted como jefe de la Defensa la realización de esa afirmación?", preguntó la persecutora, ante lo que Iturriaga respondió "no. El Presidente participó ese domingo del briefing diario a las 20:00 horas. Fue a mi puesto de mando, ahí se le expuso la situación, se le hizo un briefing de las circunstancias y ambiente, de lo que ocurrió durante del día. Él tomó nota y después de eso me pidió que lo acompañara al punto de prensa, pero no hubo interacción con él de lo que iba a decir, nada".

Ante la insistencia de Chong, Iturriaga insistió en que "nosotros suponíamos una organización detrás de esto, pero no teníamos evidencia, no teníamos inteligencia concreta".

Sobre su respuesta pública al entonces Mandatario, asegurando que no estaba en guerra con nadie y que era un "hombre feliz", el ahora comandante en jefe descartó haber sido reconvenido, aunque sí reconoció que "hubo una conversación del porqué había respondido de esa manera. Seguimos conversando todos los días en ese momento".

Para Iturriaga, su relación con Piñera fue de "confianza, en tiempos extremadamente complejos y siento que yo era de alguna manera un asesor más para él. Después de eso no hemos cultivado ningún otro tipo de relación más que en el tiempo digamos él me ratificó su confianza y me designó en dos cargos que son de confianza presidencial".