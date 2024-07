"Fui muy explícito": Monsalve desestimó reclamos del PC ante despido de Lagos

El subsecretario del Interior, el socialista Manuel Monsalve, aseguró que fue bastante explícito en el despido del asesor Juan Andrés Lagos, contradiciendo lo que acusó el oficialista Partido Comunista (PC) y su histórico militante.

Conocida públicamente el 26 de junio, la desvinculación provocó profunda indignación en la cúpula de la colectividad, que acusó haberse enterado por los medios de comunicación sobre la medida.

"No conozco de ningún otro evento en donde nosotros como dirección nos hayamos enterado por la prensa", dijo el presidente del PC, Lautaro Carmona, el mismo día en una rueda de prensa en la sede central.

El propio Lagos, en Radio Nuevo Mundo, señaló que "nunca se me dijo que estaba ad portas una situación que iba a concluir con mi salida".

Entrevistado por La Tercera, Monsalve afirmó: "Fui muy explícito. Los motivos por los cuales la directiva del PC, que legítimamente tiene derecho a pedir opinión, emitió las opiniones, es una respuesta que tienen que entregar ellos".

El subsecretario sostuvo que algo "muy importante" para él "es reiterar que cuando las personas dependen directamente de mí, siempre antes de contratarlos hablo con ellos, y siempre cuando por algún motivo decido terminar esa relación, siempre los llamo a mi oficina, hablo con ellos y les informo que esa relación va a terminar".

"Los motivos y la forma en que actué fueron muy claros", enfatizó.

Consultado por el motivo del despido, el número dos de Interior señaló que Lagos no le ayudaba a hacer más expedito su trabajo.

"Los asesores tienen que ayudar a que el trabajo de la autoridad se pueda llevar a cabo de la manera más expedita posible, con los menores contratiempos posibles, y eso no estaba ocurriendo adecuadamente", reconoció, antes de profundizar: "Yo cumplo una labor de vocería en materia de seguridad. Creo que es relevante para el país porque estoy a cargo de las policías. Y creo que no es razonable, no es prudente, no es bueno para el ejercicio de esas funciones tener diferencias públicas con quien te asesora".

Cercano a Carmona, Lagos era el encargado de elaborar minutas para la Subsecretaría de Interior sobre temas de contingencia, y en los últimos meses había protagonizado una serie de declaraciones polémicas, que finalmente lo alejaron de la posición oficial en La Moneda.

Los hechos que más ruido han generado entre el oficialismo y la oposición fueron sus apologías al estallido social, su defensa del régimen de Venezuela en medio del caso de Ronald Ojeda, así como su respuesta a la detención de su correligionario Daniel Jadue.