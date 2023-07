Comisión que analiza la acusación constitucional contra Ávila inició su ciclo de audiencias

La comisión encargada de analizar el fondo de la acusación constitucional (juicio político) en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, inició este lunes su ciclo de audiencias.

La instancia -conformada por una mayoría oficialista- comenzó las exposiciones escuchando a la abogada Elisa Walker, consejera del Colegio de Abogados, quien se refirió a los dos primeros capítulos del libelo presentado por la oposición el 19 de junio.

Ambos apartados cuestionan una vulneración al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

Sobre esta materia, Walker señaló que es relevante hacerse cargo sobre lo que se entiende por este derecho: "Es importante conocer los derechos para saber las implicancias de los mismos", puntualizó.

Agregó que, desde la cartera de Educación, se deben prevenir las conductas de violencia desde la primera infancia, para que respete la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

La abogada también se refirió al presupuesto normativo sobre el cual se construyó la acusación. En ese plano, dijo que "esta es una excepcionalidad que no puede ser tomada como un mecanismo más (...). La acusación es uno de varios mecanismos de fiscalización y exige causales concretas".

Llamó la atención durante la sesión una particular pregunta que le formuló a la jurista el diputado Miguel Becker (Renovación Nacional): "Me gustaría preguntarle a la señorita o señora Elisa Walker si ella tiene o no hijos. Da la impresión de que no tiene esta responsabilidad que tenemos quienes tenemos cinco hijos, dos nietos y que, entonces, tenemos como una responsabilidad mayor en cuanto al tema educativo".

Este cuestionamiento fue considerado "impertinente" por el presidente de la comisión, Héctor Ulloa (independiente-PPD), y "antirreglamentario" por el diputado Juan Santana (Partido Socialista).

EXPOSICIONES DE JUAN CARLOS FLORES Y SUPERINTENDENTE MAURICIO FARÍAS

Además de Walker, expusieron en la sesión el también abogado Juan Carlos Flores, profesor en Derecho Administrativo de la Universidad de Los Andes; el superintendente de Educación, Mauricio Farías; y el director del Liceo Bicentenario San Nicolás de Ñuble, Víctor Reyes.

Flores indicó que la discusión que existe hoy día es si el Estado puede, por la vía de la potestad normativa, intervenir o llegar a lo más profundo del derecho a la educación, que es el derecho de los padres a educar preferentemente a sus hijos.

"No discrepo que haya una política publica de sexualidad, que exista no solamente desde el punto de vista educativo, sino que también desde el punto de vista médico, pero me extraña que no aparezca o que no se haya hecho hincapié en que estas políticas sexuales sean transversales a todas las edades", resaltó.

Por su parte, el superintendente de Educación señaló que lo que se ve en la realidad de nuestro sistema educativo es que hay situaciones que requieren ser atendidas con más fuerza desde las políticas públicas.

"Se requiere mayor normativa, pero también más acción desde los establecimientos (...). Necesitamos detener acciones de abusos sexual y otros (...). Hemos estado regulando materias en este contexto", acotó Farías.

La comisión resolvió sesionar en doble jornada los días lunes, miércoles y jueves. Ello, considerando que el plazo para cumplir su mandato finaliza el próximo 25 de julio.