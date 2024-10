Derecha mantiene amenaza de acusación constitucional a Tohá, pero prefiere que Boric la saque

El diputado Luis Sánchez, jefe de bancada del Partido Republicano, afirmó este jueves que están en conversaciones para concretar una acusación contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, esta vez por la polémica generada por el caso Monsalve y si le habría avisado sobre diligencias que estaba realizando la Policía de Investigaciones (PDI).

Aunque la secretaria de Estado ya explicó ante los diputados esta situación, dando cuenta que dicha llamada fue solo para comunicarle que se trasladara al hotel, donde lo esperaba la Fiscalía, en el oficialismo acusan una contradicción y apuntan a su salida del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Desde Republicanos, Sánchez cuestionó que "los hechos (relacionados al caso Monsalve) se han seguido develando poco a poco, por cuentagotas, y eso revela que ha habido una intención de encubrir".

Ante esto, afirmó que, si el Mandatario "no le exige la renuncia, y si la ministra Carolina Tohá no se va por su cuenta, tendremos que evaluar medidas desde la oposición en el Congreso: ya estamos en conversaciones para una eventual acusación constitucional".

La presentación de un nuevo libelo contra Tohá es mirada con más recelo por parte de Chile Vamos, que, aunque no lo descarta, apuesta por la salida de la ministra en un eventual cambio de gabinete.

"No soy partidario, porque, como se ha visto en este periodo, no tenemos los votos en la Cámara. Por eso no ha resultado ninguna acusación constitucional", analizó el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien de todas maneras advirtió que "si se nota que las mayorías están para algo así, el Presidente va a actuar y ocupar su facultad para removerla antes de que el Parlamento se dedique dos semanas a una acusación".

En tanto, su par Francisco Undurraga (Evópoli) dijo que la opción de un libelo contra Tohá "la vamos a estudiar, pero primero, lo más importante es saber la posición del Presidente de la República en esta materia. Esa posición se demuestra en la conformación de su propio gabinete".

Oficialismo asegura que no están los votos

En el oficialismo, no cayó bien la intención de la oposición y pidieron que no se insista en la acusación, asegurando que en el Congreso no están los votos necesarios para avanzar con dicha opción y que hay otros temas más urgentes por debatir.

"Si la oposición entiende que este es el momento de trabajar por la seguridad del país más que de estar presentando acusaciones, y así lo han declarado públicamente desmintiendo que están por ejercer algún tipo de estas acciones, no me parece que haya que hacer más comentarios al respecto", analizó la diputada y jefa de bancada del PPD, Camila Musante.

Mientras que su par Raúl Leiva (PS) anticipó que dicho libelo "va a tener el mismo destino que las acusaciones anteriores: al no tener fundamento jurídico ni fáctico, va a ser rechazado".

"Lo que pretende hacer la oposición es debilitar al Gobierno frente a un problema que es complejo, acusando constitucionalmente de manera eventual a la ministra sin ningún fundamento jurídico ni tampoco fáctico", cuestionó el legislador.

De llevarse a cabo una acusación constitucional, sería el segundo intento acusatorio contra la ministra Tohá en lo que va del año, esto después de que fracasara el intento de destituirla hace solamente tres semanas a raíz de su eventual responsabilidad en la crisis de seguridad que atraviesa el país.