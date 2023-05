Exsubsecretario atribuye su salida a la "cultura de la cancelación"

El ahora exsubsecretario de Previsión Social Christian Larraín (independiente) rompió el silencio y atribuyó su abrupta salida del Gobierno del viernes pasado a una "cultura de cancelación", luego de que se conociera que su remoción estuvo motivada por una acusación por presunto acoso sexual.

Una publicación de La Tercera reveló hoy que se le pidió la renuncia luego de que una funcionaria presentara una denuncia formal ante el Ministerio del Trabajo, señalando supuestos comentarios y actitudes de índole sexual realizados por Larraín, situación que fue conocida el jueves por el Presidente Gabriel Boric, el Comité Político y la ministra Jeannete Jara (PC).

Tras ello, Larraín dio su versión en el mismo medio, donde contextualizó que ese mismo viernes tuvo una reunión de trabajo con la ministra Jara y los equipos técnicos, que fue "muy buena". Pero media hora después, "me dice 'señor subsecretario, le tengo que pedir la renuncia porque tengo una denuncia de acoso sexual contra usted'".

"Entonces, mi reacción obvia es, bueno ministra, usted me podría decir antecedentes. Me dice que entre los dos no se puede porque es secreto. ¿Quién está haciendo la denuncia? Pregunto yo. ¿Y cuál es el alcance? ¿Qué hice? Hay una foto en contra mía, hay, no sé, algo (...) pero por lo menos de qué se trata", continuó.

"Entonces vuelvo a insistir y ya a la tercera insistencia me da la siguiente explicación. 'Mira, te vamos a decir en términos generales, no te vamos a decir quién es, pero es por uso de lenguaje de connotación sexual, o algo así, inadecuado en público'. Subrayo en público. Eso fue lo que me dijeron. O sea, no fue uso de lenguaje sexual inadecuado dirigido a una persona", apuntó Larraín.

"No tengo idea de qué se trata, lo primero. Segundo, a mí me extraña de sobremanera por varias razones, me cuesta mucho entender esto. Voy a decir por qué. Porque primero, la relación que yo tengo con el equipo directivo de la subsecretaría, conformado en su mayor parte por mujeres, es óptimo", subrayó.

Insistió en que no tiene conocimiento de haber hecho lo que se le acusa: "Lo que puedo garantizar es que jamás hice un comentario inapropiado, de ninguna naturaleza, dirigido ni a un hombre, ni a una mujer de la Subsecretaría. Pues podría haber dicho un chiste, podría haber dicho alguna cosa, no lo sé, no me acuerdo en ese minuto. Pero jamás una cosa que pueda ser interpretada como una situación dirigida a un hombre o a una mujer en particular que pudiera interpretarse ni remotamente como acoso".

En ese marco, cuestionó la manera en que se le pidió la renuncia: "Si el Comité Político se entera de esto el día jueves, al menos yo hubiera esperado que me hubieran dicho qué es lo que pasa. Es lo mínimo. De lo contrario, estamos en presencia de una cultura de la cancelación sin ninguna investigación previa de lo que se te acusa. ¿Tú crees que alguien a mí me preguntó cuál era mi versión, qué ocurría?".

LAS "DIFERENCIAS" CON LA MINISTRA

El ingeniero comercial contó también en el rotativo que tenía diferencias con la ministra Jara, que se hicieron patentes a inicios de mes.

"El 3 de mayo yo participo en un seminario en Price Waterhouse, donde planteo algunos planteamientos políticos relacionados con las cuentas nocionales. Digo que las cuentas nocionales no tienen ninguna mayoría parlamentaria, y digo que como Gobierno, si queremos aprobar la reforma, estamos obligados a buscar alternativas que no renuncien a la esencia de la reforma, y que incluso había un estudio que había hecho el Centro de Estudios Públicos. De ahí la ministra deja de hablarme", relató.

Días después, según el exsubsecretario, en la cafetería del Congreso Nacional la titular le llamó la atención públicamente: "El 9 la ministra me dice, ¿por qué hiciste estas declaraciones? No corresponde que las haga un subsecretario, y te tienes que quedar callado. A lo cual mi respuesta fue: ministra, yo entiendo mi rol, como un rol no solo de un técnico especialista en pensiones, sino que también tengo un rol político", afirmó Larraín.

Luego de ello, aseguró haber recibido llamados de un parlamentario de la oposición y de otro cercano al oficialismo que le preguntaron sobre supuestos problemas con el Gobierno.

"Solo el gobierno y la ministra saben por qué me echaron. Lo que sí sé, y es evidente y vox populi a esta altura, es que teníamos diferencias políticas y diferencias de estilo, y que yo estaba empujando con mucha fuerza una alternativa que le diera viabilidad a la reforma", concluyó.

Recordó incluso que el viernes, tras la reunión donde la ministra Jara le pidió la renuncia, "vino gente de la Presidencia a la Subsecretaría a preguntar por las diferencias entre la ministra y yo".

"De la Presidencia llegó una persona a la Subsecretaría a preguntar de qué se trataba esto, si estábamos alienados o no y qué diferencias había en relación con las cuentas nocionales. Entonces, al final del día yo no sé por qué me sacaron, no tengo idea, solo presento los hechos", profundizó posteriormente en CNN Chile.

MINISTRA LAMENTA QUE SALGA "GENERANDO CONFLICTOS"

La ministra Jara fue consultada esta tarde sobre la salida de Larraín y sus nuevas declaraciones y enfatizó, primero, que para el Gobierno "es muy importante que por sobre todo se mantenga un estándar en el cual la convivencia laboral de las y los trabajadores sea debidamente resguardado".

"Y en ese contexto, creemos que se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas, por lo que se determinó pedirle la renuncia al exsubsecretario", puntualizó.

Asimismo, "lamento mucho que quien haya ejercido un cargo de responsabilidad pública salga generando conflictos que no son efectivos, por más que uno pueda tener diferencias respecto a los temas más políticos".

Con todo, afirmó que la denuncia "es materia de una investigación administrativa que se está llevando adelante".