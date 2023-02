Insulza pidió mayor representación de Socialismo Democrático en cargos regionales y sectoriales

Ante la posibilidad de un cambio de gabinete previo al primer aniversario del Gobierno de Gabriel Boric, el senador José Miguel Insulza (PS) dijo esperar que se implemente una mayor representación del Socialismo Democrático en cargos regionales y sectoriales.

"No quiero ser mezquino en esto, pero desde el punto de vista de mi sector, el tema no es el gabinete: tenemos una cantidad de ministros y ministras en cargos muy importantes, y es una cosa que nos satisface mucho (...) el tema más bien son las funciones que se cumplen en regiones y en sectores", aclaró en Lo que Queda del Día.

El parlamentario aseguró que "de pronto hay regiones y ministerios en los que la cantidad de personas que son de nuestro sector es muy escasa, entonces un mejor equilibrio allí ayudaría mucho", pues de hecho, "hay regiones donde tenemos varios parlamentarios y nadie trabajando en el Gobierno".

A modo de ejemplo, indicó que "una de las principales dirigentas de mi partido en Arica y Parinacota fue a hablar con un seremi para entregarle una serie de currículums de gente que podía participar en su seremía, y el señor le dijo que (está compuesta) solamente de gente de Apruebo Dignidad, 'así que vamos a colaborar todo lo que quieran con ustedes, pero los cargos los vamos a lograr nosotros'".

"Hemos dicho que vamos a apoyar al Presidente sin condiciones, pero sería mucho mejor si tuviéramos posibilidades de participar más claramente en los sectores y en las regiones", enfatizó Insulza.

En cuanto al momento ideal para hacer este ajuste, el senador reflexionó que como se vienen las elecciones para el Consejo Constitucional, "probablemente (el resultado) va a ser interpretado como una debilidad o un fortalecimiento del Gobierno", como ocurrió el 4 de septiembre, por lo que "la pregunta que me he hecho -y no tengo respuesta para ella, francamente- es ¿qué pasa si en dos meses más queremos cambiar gabinete de nuevo?".

Por ahora, el senador sostuvo que "el Presidente debería considerar ambas posibilidades: probablemente hacer algunos cambios ahora y dejar otros para después de mayo, una vez que tenga una evaluación política de lo que está ocurriendo".