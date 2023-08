Oposición consideró que faltaron "cambios sustantivos" en renovación del gabinete

El Presidente Gabriel Boric concretó este miércoles el tercer cambio de gabinete de su administración, una modificaciones a cinco ministerios que no dejó buenas sensaciones en la oposición, que por una parte cuestionó los nuevos nombres que se suman al Gobierno y por el otro esperaba la salida de otros secretarios de Estado.

En detalle, al gabinete se sumaron Aurora Williams (Minería), Nicolás Cataldo (Educación), Javiera Toro (Desarrollo Social), Marcela Sandoval (Bienes Nacionales) y Carolina Arredondo (Culturas).

Sobre este último nombre, el diputado RN Andrés Celis ninguneó las capacidades de la actriz de 37 años, dejando en duda que pueda ejercer el cargo que asume en reemplazo de Jaime de Aguirre.

"Bienvenido Los Venegas al mundo de las culturas, las artes y el patrimonio. Asume Carolina Arredondo, una actriz que no sé si tenga la preparación, la expertiz y el manejo para poder manejar un ministerio que es sumamente complejo y que el ministro De Aguirre no pudo", señaló el parlamentario.

En tanto, su par de la UDI Sergio Bobadilla valoró "el cambio en Educación, que lo hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo, porque el daño que le generó este exministro (Marco Antonio Ávila) a la educación en nuestro país es prácticamente un daño irreparable".

De todas maneras, advirtió que extrañaron desde su sector "cambios sustantivos en materia de vivienda, en materia de seguridad y por qué no decir también en materia de salud", ya que -en su opinión- "son ministerios que han estado al debe".

Mientras que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, aseguró que "hay dos cosas que sobresalen: la mayor influencia del partido comunista dentro de la alianza de gobierno. Incorporan a educación, en una cartera tan relevante".

"Y segundo, la salida para mi abrupta del independiente que estaba en el Gobierno, Jaime de Aguirre, que había sido nombrado hace muy poco tiempo y que tenía encargada una misión bien relevante respecto de los acontecimientos del mes de septiembre (conmemoración golpe de Estado)", puntualizó el senador de la UDI en Cooperativa.

REPUBLICANOS PIDIÓ "CAMBIO DE ESTRATEGIA"

Por su parte, desde Republicanos, el diputado Juan Irarrázaval apuntó que "no se logra nada con hacer modificaciones de este tipo si no existe un cambio de estrategia o algún grado de autocrítica del Presidente y de su comité político más cercano para enmendar esta deficiente gestión".

"Se necesita un retorno a la transparencia y a las urgencias sociales, y que el Presidente deje sus malas juntas. Sólo así habrá posibilidad de diálogo, consensos más amplios y de sintonía con los grandes temas ciudadanos", aseveró mediante un comunicado.

El parlamentario insistió en que "necesitamos un cambio de rumbo" y afirmó que no cambiará la situación de diálogo entre la extrema derecha y el Gobierno.

"Creemos que lo de hoy es más de lo mismo, nada en este Gobierno tiene destino. Si no hay una autocrítica real y un cambio de timón por parte de esta administración, pareciera que habrá que esperar tres años más, en el próximo cambio de Presidente, para avanzar en los grandes temas que hoy urgen entre la ciudadanía", concluyó.

"UN CAMBIO CON GUSTO A POCO"

Desde la Democracia Cristiana (DC), el diputado Eric Aedo cuestionó el cambio de gabinete, asegurando que queda "con gusto a poco, creo que se ha dejado pasar una oportunidad para retomar por parte del Gobierno y del Presidente todo el liderazgo en la conducción de la agenda política".

"Tal vez lo más destacado de este cambio de gabinete, sin duda, es el ingreso de Nicolás Cataldo como ministro de Educación y el cambio que se ha hecho en el Ministerio de Minería, pues Chile tiene un grave problema hoy con Codelco y obviamente hemos perdido todo el empuje que traíamos en los temas del litio", puntualizó el parlamentario.

Finalmente, cuestionó que no existieran cambios en Vivienda y Obras Públicas, sobre todo "si uno quería reimpulsar la economía y salirse de este atolladero en que se ha convertido el caso de los convenios".

RESPALDO OFICIALISTA

En el oficialismo, la presidenta de la Federación Regionalista Verde (FRVS), Flavia Torrealba, catalogó este cambio de gabinete como "moderado y razonable", afirmando que ahora analizan "que significarán estos nuevos nombres" que llegan al Gobierno.

"Nos interesa mucho que al equipo de Minería le vaa muy bien, por cierto", puntualizó timonel de la FRVS, que aseguró que el oficialismo se va "con la confianza de siempre en el Presidente".

Uno de los nombres que la oposición esperaba que saliera es el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que tras ser confirmado en el cargo reiteró que nunca presentó su renuncia por el escándalo convenios y que ahora "los desafíos son los que ha tenido todo el tiempo".

A esto sumó la importancia de "entregar a la justicia todos los antecedentes que podamos sobre el caso de irregularidades y modernizar aspectos que estaban bastantes atrasados".

"ESTO NO ES UN CAMBIO COSMÉTICO", DICE VALLEJO

Consultada por las reacciones a las modificaciones realizadas por el Presidente Boric, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que "son respetables las críticas, las posiciones legítimas, las observaciones de distintos sectores y de, particularmente, en este caso, la oposición. Sin embargo, esto no es un cambio cosmético; estamos hablando de ministerios importantes".

"El Ministerio de Educación no es un ministerio cosmético; el Ministerio de Desarrollo Social no es un ministerio cosmético; el Ministerio de Minería no es un ministerio cosmético", enfatizó la titular de la Segegob.

"Nosotros tenemos un camino, un rumbo. Esa ruta, ese objetivo, sigue su curso y el método es el diálogo", complementó Vallejo.