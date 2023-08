Tras llevar a cabo un nuevo cambio de gabinete, el Presidente Gabriel Boric lamentó que se diera en medio de un escenario de "crispación" en el mundo político, mayormente relacionada con el caso convenios.

"Las personas demandan que abandonemos las trincheras y pongamos el bien de Chile por delante. No les interesan nuestras peleas. Chile no nos va a perdonar si no avanzamos en soluciones de materias que tienen diagnóstico claro hace años", enfatizó.

El Mandatario lo declaró en la víspera de una reunión clave con los partidos de Chile Vamos, que se han resistido a los pilares fundamentales de su programa: el pacto fiscal y la reforma de pensiones.

