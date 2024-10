UDI: El caso Monsalve es una trama de encubrimiento político que no le resultó al Gobierno

El abogado Máximo Pavez, uno de los vicepresidentes de la UDI, señaló en El Primer Café que es "muy difícil comprender el nivel de enredo" del caso que envuelve al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, pero la seguidilla de antecedentes sucesivamente revelados apunta a una "trama de encubrimiento político que no le resultó al Gobierno".

"Creo que acá, a esta altura de la vida, el nivel de patetismo que ha mostrado la conducción política del Gobierno es muy evidente, porque es muy difícil comprender el nivel de enredo que hay ante esta grave situación por falta de liderazgo, impericia, improvisación, y yo -lo voy a decir responsablemente- por una trama de encubrimiento político que no le resultó al Gobierno, que es muy grave", dijo el otrora subsecretario Segpres.

En esta línea, y apuntando a la comunicación telefónica conocida ayer, criticó que para la ministra del Interior, Carolina Tohá, "pareciera que fuera normal" que hubiese diligencias que involucraran al exsubsecretario del Interior y que el "único contacto (con él) fue simplemente 'oye, van para allá (al Hotel Panamericano), estate allá porque va la PDI a hacer unas diligencias'".

"Eso demuestra o que la ministra del Interior está faltando a la verdad, cosa que no sabemos, o demuestra que le pasó por el lado una diligencia a su subsecretario", añadió.

Pavez cuestionó además que "si el subsecretario estaba trabajando (el día jueves en que se conocieron públicamente los hechos y renunció), significa que el Gobierno no pensaba removerlo", porque de existir la intención de un cambio, "los gobiernos quedan paralizados para hacer entrega, para esperar nombramientos".

"ALGUIEN MIENTE, O MÁS DE UNA PERSONA MIENTE"

Acá, "el Gobierno y el Presidente de la República no pensaban remover a Monsalve porque querían que pasaran a las elecciones y La Segunda los delató", insistió, refrendando una sospecha que ya planteó, hace poco más de una semana, el timonel Guillermo Ramírez.

"Hay que identificar quién miente, porque, al final, le ha hecho tanto daño al Gobierno el demostrar que acá hay uso de las policías para fines personales, el abuso de poder, la corrupción, que en este caso -que no se refiere necesariamente a plata, a pesar de que hay un tema en los fondos reservados que se van a investigar- estamos en presencia de un escándalo", enfatizó.

"A esta altura en la vida queda muy claro que alguien miente, o más de una persona miente, y que mientras el Gobierno no cambie a todo el equipo del Ministerio del Interior, esto no lo va a poder superar, y evidentemente, nadie puede pensar que el Gobierno no quería que el subsecretario Monsalve siguiera en su cargo si el jueves (dos días después de que Tohá y Boric se enteraron) estaba defendiendo el presupuesto (en el Congreso)", cerró.