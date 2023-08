Macaya a Tohá: Si el Gobierno acepta modificar sus malas reformas, la conversación podría tener éxito

El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, respondió este domingo por la tarde a los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien criticó que la oposición siga negándose a negociar un nuevo pacto fiscal y una reforma al sistema de pensiones después de la renuncia del ya exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, mano derecha del Presidente Gabriel Boric.

La derecha había condicionado las conversaciones a la salida del fundador de Revolución Democrática por el denominado "caso convenios", pero el sábado subieron el tono y dijeron que no era "suficiente".

Hoy, el timonel de la UDI dijo en X (antiguamente Twitter) que la bancada de los gremialistas estaba "lista para conversar" con el Ejecutivo; sin embargo, llamó a "cambiar sustancialmente los malos proyectos refundacionales de reforma", lo que fue cuestionado por Tohá, que calificó sus declaraciones como una "lista de palabras que suenan rimbombantes, pero que no son verdaderas" y aseguró que tanto el pacto fiscal como la propuesta de pensiones "no son obsesiones del Gobierno", sino "tenemos pendientes como país hace mucho tiempo y no pueden esperar más".

"Los proyectos del Gobierno", añadió la titular de Interior, "son proyectos moderados, que acercan a Chile a los modelos que tienen los países más desarrollados del mundo. Están lejos de ser ideológicos y extremos. Además, son proyectos en los que hemos cedido y nos hemos abierto a flexibilizar muchos de sus elementos buscando un acuerdo".

Ante las palabras de la jefa de gabinete, Macaya la emplazó a través de X: "¿Diálogo o imposición? Cuando el Gobierno se muestra inflexible frente a proyectos que la inmensa mayoría de la ciudadanía rechaza, entra una duda gigante".

"Ministra Carolina Tohá, si el Gobierno acepta modificar sus malas reformas, la conversación podría tener éxito", afirmó el parlamentario.

El Presidente Boric, que hasta ahora solo se ha referido a la salida de su mano derecha en un escueto mensaje en X y una sentida foto en Instagram, dijo que la renuncia de Jackson es "un gesto de generosidad" y que espera "que ayude a mejorar el clima político y avanzar en las reformas".