"La verdad me ha hecho libre": Felipe Berríos valoró que Vaticano revirtiera sanciones en su contra

El sacerdote Felipe Berríos valoró la decisión del Vaticano de dejar sin efecto las sanciones en su contra, en el marco de la investigación por una serie de denuncias de abuso sexual.

A través de una declaración pública, Berríos manifestó que "llevo más de tres años siendo públicamente acusado y sufriendo una persecución implacable que ha significado un daño reputacional enorme para mí y para quienes valientemente creyeron en mi palabra y en mi inocencia. Llevo más de tres años siendo atacado sin piedad por la Fundación para la Confianza y sin misericordia por la propia Compañía de Jesús".

"Tras vivir un proceso de profundo dolor, de soledad, de reflexión, de humilde trabajo pastoral en La Chimba y de oración, la verdad me ha hecho libre", añadió.

El jesuita planteó que "el Vaticano, a través de un Decreto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe fechado el 22 de octubre de este año y que me ha sido comunicado recién ayer, me ha liberado de toda responsabilidad respecto de los hechos por los que se me acusó y fui condenado por la Compañía de Jesús".

"Continuaré poniendo en práctica su palabra ahí donde me necesiten, tal como lo vengo haciendo desde mis 20 años en que entré a la Compañía de Jesús y más ahora que este decreto me rehabilita para el ejercicio del sacerdocio", aseveró.

Junto a esto, Berríos llamó a que "los delitos de connotación sexual, por su gravedad, sean siempre denunciados, investigados con rigor, con seriedad, con apego a la ley y sin farandulización".

Finalmente, lamentó que en su caso "ha ocurrido todo lo contrario y el prejuzgamiento y la obcecación han sido feroces, tanto así que la Compañía de Jesús, que fue mi casa por décadas, incluso hoy ante la evidencia irrefutable de mi inocencia persiste empecinadamente en sancionarme por cualquier vía".