"Ilícito y desleal": Gobierno sale al paso de viralizada venta de cerezas en sector oriente de Santiago

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dejó clara la postura del Gobierno frente al comercio ambulante, en la comuna del país que sea.

Sus dichos llegaron a raíz de un reportaje sobre jóvenes universitarios que venden cerezas en la calle, en comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, para generar "ingresos extra". El fin de semana la historia se viralizó en las redes sociales y generó indignación, críticas y muchos memes.

"Aquí las cosas son o no son, el comercio es lícito o ilícito y las reglas aplican de Arica a Punta Arenas y para todos por igual. En esto no pueden haber dobles estándares ni dobles interpretaciones. En el momento que hay interpretaciones especiales para un caso en particular nosotros cedemos un espacio que no se debe ceder, la reglas tienen que aplicar para todos", afirmó Vergara según recogió 24 Horas.

El subsecretario fue enfático "cada producto, cada fruta en este caso que se vende está siendo parte de una competencia desleal, porque al lado hay una persona que también la vende, pero que paga impuestos, que tiene sus permisos sanitarios y que tiene todo en regla, que contribuye al país por medio de la tributación".

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, también fue duro: "Este tipo de comercio lo hemos venido romantizando, entregando las calle y los centros de las ciudades. Tenemos que ser bien claros con quienes están detrás de esto, aquí nadie puede saltarse la fila".