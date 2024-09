Cadem: Sólo un 10% evalúa positivamente al Poder Judicial y a un 82% no le genera confianza

La encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que sólo el 10% de los consultados evalúa positivamente al Poder Judicial, mientras que un 77% piensa que no asegura igualdad ante la ley, en el marco del bullado caso audios y la formalización del abogado Luis Hermosilla.

En detalle, un 66% de los encuestados evalúa al Poder Judicial con notas del 1 a 4; un 23% le pone nota 5, y un 10% notas entre 6 y 7.

Asimismo, todos los atributos del sistema de justicia en Chile son evaluados negativamente: Sólo un 18% de los sondeados diría que le da confianza; un 21% cree que asegura igualdad ante la ley; un 24% que sus procedimientos son claros y transparentes; un 26% que es eficiente; un 33% que es una institución moderna; un 33% que es imparcial y no se deja influenciar por los más poderosos, y un 36% que es completamente autónomo.

En contraparte, a un 82% no le genera confianza el Poder Judicial chileno; un 74% no cree que sus procedimientos son claros y transparentes; un 73% tampoco cree que es eficiente, 65% no diría que es imparcial, y un 59% no cree que sea completamente autónomo.

En esta línea, un 49% responsabiliza a los jueces de que la justicia no funcione como se esperaría; un 44% menciona a las leyes; un 37% al Gobierno, y un 36% a la Fiscalía y fiscales.

Más atrás aparecen los abogados (11%), los trabajadores administrativos (10%) y las instituciones policiales (7%).

Los tribunales de familia son los mejores evaluados, con un 47% de notas positivas, seguido por los laborales (46%), la Corte de Apelaciones (40%) y los tribunales civiles (40%). Sin embargo, los peores evaluados son la Corte Suprema (37%) y los juzgados de garantía (33%).

Acerca del caso audios, un 74% conoce o ha oído hablar de él. En tanto, un 86% supo que el abogado Luis Hermosilla quedó en prisión preventiva, y un 85% opina que fue una medida correcta y justa. Cabe destacar que un 84% de los encuestados piensa que el comportamiento del jurista no es un hecho aislado, sino que es una práctica frecuente.