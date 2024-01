El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo en El Diario de Cooperativa que en los últimos dos años "se comenzó a pesquisar un crecimiento sostenido de la población penal", y que en aproximadamente 18 meses ésta "creció en un 20%, pasamos de 41.000 personas privadas de libertad a 53.000". Lo anterior, explicó el abogado, se debe a la "normalización pospandemia", a marcos legales "más rígidos que ha estado aprobando el Congreso" y, por último, los delitos más violentos. En esta línea, declaró que este aumento "que se ha tenido en tan pocos meses era un aumento que no estaba proyectado por nadie". Sobre la situación en Ecuador, remarcó que en Chile "no tenemos esa condición de riesgo. Lo que sí tenemos son condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en algunos centros penales en particular".

