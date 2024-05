Caso Pío Nono: Fiscalía dice que excarabinero realizó "tackle" de rugby a joven

Este miércoles, en el Cuarto Tribunal en lo Penal de Santiago, comenzó el juicio oral contra el excarabinero Sebastián Zamora, acusado de empujar a un joven hacía el río Mapocho, en el marco de las protestas por el estallido social.

El hecho ocurrió el 2 de octubre de 2020, cuando el exuniformado arremetió junto a su sección por el puente Pío Nono en medio de las protestas, impactando a un joven de 16 años, quien cayó 7,4 metros hacia el lecho del río y quedó con sus dos muñecas quebradas, un traumatismo craneoencefálico y una contusión en la base del pulmón derecho.

#Chile | A 16 year old boy falls into the Mapocho River after being pushed by a Carabinero (Chilean police) from the Pio Nono bridge, in #Santiago.#PoliceBrutality pic.twitter.com/e5V7ODtUpj