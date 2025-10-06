Citando la no sanción a Ulloa: exjueza Sabaj acude de reposición ante la Suprema

Verónica Sabaj, quien fuera removida del Poder Judicial a raíz de sus vínculos con el abogado y ahora imputado Luis Hermosilla, presentó un recurso de reposición ante la Corte Suprema, para intentar revertir la decisión que la destituyó.

A través de los juristas Isidro Solís y Alejandro Usen, Sabaj usa como argumento el caso de ministro de corte Antonio Ulloa, quien también aparece en diversos y cuestionables chats con Hermosilla, pero cuyo destino fue muy diferente, pues sigue siendo juez.

"Se ha producido un trato en extremo desigual contra la ministra señora Sabaj, ya que en una resolución posterior, la Excma. Corte Suprema resolvió no sancionar a otro magistrado, a quien se le atribuyen conductas más graves y aun así se decidió su mantención en el cargo", dice un comunicado de Solís y Usen.

Según agregan, "no se respetó el principio de proporcionalidad y de no discriminación, atendido que las imputaciones en contra de la magistrada señora Sabaj, no son más que un castigo por expresiones y opiniones personales, las que no afectaron su desempeño en el cargo.

"Nunca la señora Sabaj redactó escrito alguno al señor Hermosilla, ni entró a decidir ninguna causa alegada por él, ni intercedió en su beneficio con terceros o realizó gestiones para la formación o integración de salas", afirman.