Corte declaró admisible recurso del SernamEG para revertir libertad de Mauricio Ortega

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) informó este martes que fue declarado admisible el recurso de amparo que interpuso en la Corte de Apelaciones de Coyhaique para revertir la libertad condicional de Mauricio Ortega, condenado por agresiones graves contra Nabila Rifo en 2016.

A través de un comunicado, la institución explicó que la acción, ordenada por la ministra la Mujer, Antonia Orellana, tiene como objetivo lograr el reingreso de Ortega a un recinto penitenciario para "resguardar la seguridad y protección de la víctima", Rifo, mientras el proceso judicial sigue su curso, reafirmando el compromiso institucional contra la violencia de género.

Mientras el recurso avanza, el fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó durante una visita a Aysén que, conforme a la ley, el Ministerio Público "no tiene atribuciones para intervenir en ese proceso" de cumplimiento de la pena, ya que es competencia "de los tribunales de justicia y eventualmente de otras autoridades", aunque aseguró que la Unidad Regional de Atención a Víctimas ha mantenido contacto permanente con Rifo para monitorear su situación de salud y sus necesidades de protección.