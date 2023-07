Mamá de Antonia Barra: Pido perdón a mi hija por un país donde los violadores tienen más derechos que las víctimas

Marcela Parra, madre de Antonia Barra, consideró injusta la sentencia a 17 años de prisión para Martín Pradenas y pidió perdón a su hija "por haber nacido en un país donde los violadores y homicidas tienen más derechos que una víctima".

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco hizo la lectura de sentencia del segundo juicio en contra del agresor sexual condenado por dos delitos de violación y cinco abusos sexuales.

En 2022 fue sentenciado a cumplir 20 años de cárcel, pero la resolución fue anulada debido a la falta de imparcialidad de un juez, y la Corte Suprema ordenó realizar este segundo proceso.

Respecto a la cantidad de años que se le dio de cárcel a Pradenas, Marcela Parra recalcó que "ninguna cantidad de años va a ser justa para una madre cuando hemos perdido una hija en estas condiciones".

"Lo único que quiero es pedirle perdón a mi hija, por haber nacido en un país donde los violadores y homicidas tienen más derechos que una víctima. Así que le pido perdón a mi hija, hicimos todo lo posible con los abogados y no pudimos lograr la condena que pedíamos. No es justo, para mí no es justo".

En ese sentido, consideró que la disminución de años en la sentencia "es una mala señal". A reglón seguido, dijo que previo a la audiencia "pensaba que iban a ser los mismos (20) años y con eso me conformaba, pero que le hayan quitado años, yo no entiendo el porqué, eso me lo van a tener que explicar los abogados".

"Que la Corte Suprema nos haya hecho pasar por esto a nosotros, como víctimas, y sobre todo a las víctimas directas, lo encuentro abominable. ¿Para qué nos hizo pasar por todo esto si no íbamos a tener la misma (pena) del año pasado?", criticó.

Finalmente, la madre afectada también pidió "perdón a todas las mujeres, a las que han sido víctimas de violación, a las que han denunciado, por no lograr la justicia que se merecen".

ABOGADO QUERELLANTE: NINGUNO DE LOS DELITOS HA QUEDADO IMPUNE

El abogado de la familia, Roberto Celedón, opinó de la sentencia que "los jueces han tenido otro criterio de aplicación de la misma ley en cuanto a la penalidad" respecto al primer proceso.

De todas formas, relevó que "ninguno de los delitos por el cual se le acusó han quedado impunes, todas las víctimas de alguna manera han sido reconocidas".

Finalmente, sostuvo que "toda condena es una posibilidad de cambiar, de tomar conciencia del mal que se ha hecho y de rectificarse internamente" y acusó que Pradenas "es una persona que iba de mal en peor y se ha enfrentado con una justicia que creía que nunca iba a estar a su alcance, pero la justicia llegó y le reprochó sus conductas".

MINISTRA ORELLANA VALORÓ QUE PRADENAS FUERA CONDENADO A PENA EFECTIVA

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, enfatizó que al Gobierno no le corresponde "valorar la cuantía, los años de las penas que establece otro poder del Estado, un poder autónomo como lo es el Poder Judicial".

Sin perjuicio de ello, "quisiéramos valorar que Martín Pradenas ha sido condenado a pena efectiva, es decir, que va a cumplir su pena privado de libertad. Creemos que es importante que las víctimas hayan accedido a justicia y los delitos que sufrieron se hayan comprobado acreditados", señaló.

En ese sentido, subrayó que "la perspectiva de género en la justicia no es algo que nubla la imparcialidad, que hace que esta se corra para un lado, sino que lo que hace es que en casos de violencia sexual como este, que incluso cobraron una vida como la de Antonia Barra, se demuestre que el culpable o no es el agresor y no la víctima la que tenga que demostrar que es inocente".