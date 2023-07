Martín Pradenas deberá pasar 17 años en la cárcel por violaciones y abusos sexuales

El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco dictó una sentencia de 17 años de cárcel contra Martín Pradenas, declarado culpable de dos delitos de violación y cinco de abusos sexuales.

Se trató del segundo juicio en contra este hombre, en el que la Fiscalía y los querellantes en la causa pedían penas superiores a 41 años de cárcel.

Esto luego de que se decretara la nulidad del primero, en el que fue sentenciado a 20 años de prisión. En ese sentido y tras la lectura de sentencia, la pena que se le aplicó en un primer momento se redujo.

La investigación a Pradenas inició con el suicidio de Antonia Barra como resultado de la violación de la que fue víctima a los 21 años, dos semanas después de que el ahora sentenciado perpetrara el ataque en octubre del 2019.

Fue así como mientras se tramitaba ese caso, otras cinco mujeres denunciaron ser violentadas por el mismo agresor.

Durante la investigación Pradenas fue imputado por cinco delitos de abuso sexual -incluída una menor de 14 años- y dos de violación perpretados entre 2010 y 2019 en Temuco y Pucón. Por ello, desde julio del 2020 a la fecha se mantuvo en prisión preventiva.

El fiscal Miguel Rojas destacó que "por segunda ocasión, de manera unánime, se han acreditado cada uno de los hechos, se ha creído en el testimonio de las víctimas y eso nos parece que es lo más importante", comentando que "los daños van a ser difíciles de superar independiente de la pena que se haya impuesto".

Al mismo tiempo explicó que, el tiempo que Pradenas pasó en prisión preventiva "se abona a la pena impuesta que son los 17 años: una pena altísima" que "se encuadra en el marco legal". "En cuanto a los fundamentos de la resolución, los vamos a estudiar cuando conozcamos el contenido completo", anotó el persecutor.

PADRE DE ANTONIA: "NO FUE UNA CONDENA QUE NOS SATISFAGA"

Alejandro Barra, padre de Antonia, comentó que "no fue una condena de años que nos satisfaga", aunque destacó que "viendo el vaso lleno y siendo positivos, es que se hicieron gestiones y se hizo de parte nuestra como querellantes lo que estaba en nuestro alcance".

"A pesar de que estemos en desacuerdo con la cantidad de años, lo que sí me preocupa es que se entienda como sociedad que debemos educarnos y continuar en la educación. Queremos que los demás abogados y las demás víctimas sigan atreviéndose a denunciar, que esto permita que los jueces, fiscales, policías, realmente hagan un trabajo con perspectiva de género y no solamente quede en el papel", anotó.

Así, sentenció que "el hecho de que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más, solamente es un remedio que no nos calma totalmente. Y ninguna pena, ni los 40, ni 100 años que le den al condenado, nos va a calmar la tremenda pena de haber perdido a nuestra hermosa hija".