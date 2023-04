Martín Pradenas tomó la palabra este martes, en el segundo día del segundo juicio que enfrenta en calidad de imputado por dos delitos de violación y cinco abusos sexuales. Interrogado por su defensa respecto a "cómo ha salido adelante" ante la prisión y el escarnio público, contestó: "No he salido adelante de esta situación, (pero) ¿en qué me he apoyado para pasar por todo esto? Ha sido mi familia, poder seguir cerca de mi hija... La familia, las personas que me quieren, creen en lo que yo les estoy diciendo, y mi mamá, mis hermanas -justamente las mujeres de mi casa- son mi pilar fundamental, junto con mis padres, mis hermanos, pero principalmente mi hija", declamó. Pradenas enfatizó que "lo más difícil ha sido estar lejos de ella (la niña), intentar explicarle, de alguna forma, qué es todo esto. Ella no conoce al Martín del que todo el mundo le ha hablado o del que, quizás, puede escuchar cosas. (Mi hija) conoce a un papá que siempre se preocupó de ella". A juicio de la defensa, esta afirmación desmiente la "calidad de depredador sexual" alegada por la Fiscalía y los querellantes del caso, en el sentido de que el acusado -que fue condenado en un primer juicio, luego anulado- "habría utilizado a mujeres como objeto".

